Летом в Улан-Удэ будут работать детские площадки

В столице Бурятии откроется 41 площадка
С 1 июня по 31 августа в 41 детском саду будут организованны летние площадки. Планируется, что их будут посещать 846 детей.
Для оформления ребёнка на летнюю площадку не требуется путёвка. Горожанам необходимо обратиться к руководителю детского сада с предъявлением медицинского заключения установленной формы и заключить договор на основании личного заявления родителя о приёме на летнюю площадку, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Во время экскурсии они узнали об истории создания алфавита и появлении славянской письменности
В столице Бурятии откроется 41 площадка
Чтобы узнать, имеет ли силу документ, нужно свериться с открытой базой МВД
Электричество появилось через 1,5 часа
Вопрос эффективности школы обсуждался на круглом столе
Эксперт-аналитик по спортивной медицине Пётр Лидов: Можно сказать это реформа в системе спортивной подготовки
По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 июня в республике днём местами пройдут дожди, грозы, ливни, возможен град
Детство лидера группы Дмитрия Ревякина прошло в поселке Первомайский Читинской области
Лучшие подводные специалисты страны собрались на базе спасателей в Николе. Впервые на Байкале проходит ежегодный тренировочный сбор водолазов и водолазов-врачей
Сильный ветер с дождем и грозами ожидается в четверг и пятницу в пяти регионах Сибири. В трех из них - в Бурятии, Иркутской и Омской областях - из-за надвигающейся непогоды объявлено штормовое предупреждение
На Boomstarter продолжается краудфандинговый проект по созданию нового мобильного приложения для самостоятельных путешествий TRAPP
В канун Международного дня защиты детей почтовики показали школьникам машины из музея «Автобаза связи» Бурятского филиала и рассказали про будни почты в военные годы
Зрители предпоказа фильма «321-я сибирская», заявленного в программе VII Забайкальского международного кинофестиваля, вместо него увидят 30 минут рабочих материалов проекта, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 31 мая режиссёр картины Солбон Лыгденов
Предпремьерный показ читинского фильма «На колёсах», снятого авторами «Детей 90-х» и ещё находящегося в производстве, состоится на седьмом Забайкальском кинофестивале, сообщила на пресс-конференции 30 мая программный директор Мария Безенкова
В Иркутскую зоогалерею сотрудники Байкальского заповедника привезли маленького раненого лосёнка