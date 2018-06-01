Летом в Улан-Удэ будут работать детские площадки



С 1 июня по 31 августа в 41 детском саду будут организованны летние площадки. Планируется, что их будут посещать 846 детей.



Для оформления ребёнка на летнюю площадку не требуется путёвка. Горожанам необходимо обратиться к руководителю детского сада с предъявлением медицинского заключения установленной формы и заключить договор на основании личного заявления родителя о приёме на летнюю площадку, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

