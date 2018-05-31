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TRAPP приведёт самостоятельных путешественников на Байкал

Общество, 
На Boomstarter продолжается краудфандинговый проект по созданию нового мобильного приложения для самостоятельных путешествий TRAPP

Проекту нужно собрать 750 тысяч рублей до 16 июня, чтобы реализовать задуманный функционал.

В центре приложения – уникальный маршрут самостоятельного путешествия, который пользователь получает от проверенных авторов или создать самостоятельно.

- Самой сложной, страшной и ответственной частью всего путешествия является процесс составления маршрута – поиск стыковок, трансферов и попытки уместить задуманное в нужное количество дней не простая задача. TRAPP даст пользователю конкретный план действий – оптимальный и проверенный маршрут, расписанный по дням, который останется только дополнить бронями на свой вкус, — комментирует Анастасия Зайцева, основатель проекта.

Проект призван повысить интерес российского туриста к самостоятельным путешествиям. Само приложение и некоторые маршруты будут бесплатными за остальные пользователям придется заплатить от 50 до 300 рублей в зависимости от сложности разработанного маршрута. В стартовый список маршрутов, создатели обещают в первую очередь включить маршруты по России (Байкал, Алтай, Камчатка, Крым), кроме этого, разрабатываются маршруты по бюджетным и популярным направлениям, таким как Грузия, Армения, Балканы, Венгрия и более сложные и уникальные маршруты (Япония, Исландия, Перу).

Первая версия приложения будет разрабатываться для iOS, адаптация под Android целиком зависит от размера собранных средств. Для спонсоров предусмотрены сувениры и возможность вписать свои имена в историю создания приложения, сообщает 3654.ru.
Байкал
 
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