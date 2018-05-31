На Boomstarter продолжается краудфандинговый проект по созданию нового мобильного приложения для самостоятельных путешествий TRAPP
Проекту нужно собрать 750 тысяч рублей до 16 июня, чтобы реализовать задуманный функционал.
В центре приложения – уникальный маршрут самостоятельного путешествия, который пользователь получает от проверенных авторов или создать самостоятельно.
- Самой сложной, страшной и ответственной частью всего путешествия является процесс составления маршрута – поиск стыковок, трансферов и попытки уместить задуманное в нужное количество дней не простая задача. TRAPP даст пользователю конкретный план действий – оптимальный и проверенный маршрут, расписанный по дням, который останется только дополнить бронями на свой вкус, — комментирует Анастасия Зайцева, основатель проекта.
Проект призван повысить интерес российского туриста к самостоятельным путешествиям. Само приложение и некоторые маршруты будут бесплатными за остальные пользователям придется заплатить от 50 до 300 рублей в зависимости от сложности разработанного маршрута. В стартовый список маршрутов, создатели обещают в первую очередь включить маршруты по России (Байкал, Алтай, Камчатка, Крым), кроме этого, разрабатываются маршруты по бюджетным и популярным направлениям, таким как Грузия, Армения, Балканы, Венгрия и более сложные и уникальные маршруты (Япония, Исландия, Перу).
Первая версия приложения будет разрабатываться для iOS, адаптация под Android целиком зависит от размера собранных средств. Для спонсоров предусмотрены сувениры и возможность вписать свои имена в историю создания приложения, сообщает 3654.ru.
TRAPP приведёт самостоятельных путешественников на Байкал
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