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Актёр Георгий Дронов расхвалил фильм бурятского режиссёра

Общество, 
Вот уже седьмой год подряд гостей Забайкальского международного фестиваля встречают прямо в аэропорту. С традиционными русскими, бурятскими, казачьими угощениями и, конечно, с жарким забайкальским солнцем

Самолет приземлился ровно в 8:35. Первым из воздушного судна вышел президент кинофестиваля Александр Михайлов.

Александр Михайлов, Георгий Дронов, Анна Ардова, именитые режиссеры и члены жюри... Здесь же присутствовала Елена Михайлова, министр культуры Забайкальского края. Каждого гостя она встречала как родного.

- Я помню, как это все начиналось, думали ,что это вообще такое безысходное дело… И губернаторы не были рады этим вещам, был один вообще чужеземец, никакого отношения не имел ни ко корневой основе, ни к нам. Ну так случилось, что, слава богу, сейчас что-то изменится. И очень ждем такой крепенькой государственной поддержки, потому что регион очень любопытный сам по себе. Потому что тут и Китай, тут и Корея , и Япония – и все не случайно .Забайкалье, Забайкалье! Тут и второй Тибет, и Шамбала, и Алханай, о котором мало кто знает, И хотелось, чтобы они окунулись в речку Онон, - говорит Александр Михайлов, президент Забайкальского международного кинофестиваля, народный артист РФ.

Грандиозное открытие кинофестиваля состоится завтра, 31 мая. Жители края смогут увидеть любимых артистов, познакомиться с новыми работами и именами. Одно из самых ожидаемых событий -– это предпремьерный показ картины режиссера Солбона Лыгденова «321-я Сибирская», которую снимали в Забайкалье.

- Я считаю, что готовится достаточно серьезное, большое событие для нашей страны, для Забайкальского края, для Читы, для Улан- Удэ, для Иркутска, вообще для нашей страны, потому что его фильм – это достаточно серьезное и историческое, творческое и художественное событие. Мы ждем его все-все участники, кто принимал участие в съемках этого фильма. Он еще пока не совсем закончен, - считает Георгий Дронов, актер, кинорежиссер.

Лучшие фильмы, отобранные членами жюри, будут показаны в рамках мероприятия «Ночь короткого метра» на площади Декабристов 1 июня. Ну а пока у артистов есть время отдохнуть и прийти в себя после долгого перелета, сообщает ЗабТВ.
кинофильм
 
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