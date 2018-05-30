Актёр Георгий Дронов расхвалил фильм бурятского режиссёра

Вот уже седьмой год подряд гостей Забайкальского международного фестиваля встречают прямо в аэропорту. С традиционными русскими, бурятскими, казачьими угощениями и, конечно, с жарким забайкальским солнцем
Самолет приземлился ровно в 8:35. Первым из воздушного судна вышел президент кинофестиваля Александр Михайлов.
Александр Михайлов, Георгий Дронов, Анна Ардова, именитые режиссеры и члены жюри... Здесь же присутствовала Елена Михайлова, министр культуры Забайкальского края. Каждого гостя она встречала как родного.
- Я помню, как это все начиналось, думали ,что это вообще такое безысходное дело… И губернаторы не были рады этим вещам, был один вообще чужеземец, никакого отношения не имел ни ко корневой основе, ни к нам. Ну так случилось, что, слава богу, сейчас что-то изменится. И очень ждем такой крепенькой государственной поддержки, потому что регион очень любопытный сам по себе. Потому что тут и Китай, тут и Корея , и Япония – и все не случайно .Забайкалье, Забайкалье! Тут и второй Тибет, и Шамбала, и Алханай, о котором мало кто знает, И хотелось, чтобы они окунулись в речку Онон, - говорит Александр Михайлов, президент Забайкальского международного кинофестиваля, народный артист РФ.
Грандиозное открытие кинофестиваля состоится завтра, 31 мая. Жители края смогут увидеть любимых артистов, познакомиться с новыми работами и именами. Одно из самых ожидаемых событий -– это предпремьерный показ картины режиссера Солбона Лыгденова «321-я Сибирская», которую снимали в Забайкалье.
- Я считаю, что готовится достаточно серьезное, большое событие для нашей страны, для Забайкальского края, для Читы, для Улан- Удэ, для Иркутска, вообще для нашей страны, потому что его фильм – это достаточно серьезное и историческое, творческое и художественное событие. Мы ждем его все-все участники, кто принимал участие в съемках этого фильма. Он еще пока не совсем закончен, - считает Георгий Дронов, актер, кинорежиссер.
Лучшие фильмы, отобранные членами жюри, будут показаны в рамках мероприятия «Ночь короткого метра» на площади Декабристов 1 июня. Ну а пока у артистов есть время отдохнуть и прийти в себя после долгого перелета, сообщает ЗабТВ.
Актёр Георгий Дронов расхвалил фильм бурятского режиссёра
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