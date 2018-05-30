В Улан-Удэ пройдёт конференция врачей



22-23 июня пройдёт междисциплинарная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Современные подходы терапии болевого синдрома». Она будет посвящена 50-летию со дня образования отделения травматологии и ортопедии Республиканской клинической больницы имени Семашко.



В конференции примут участие учёные, эксперты, руководители лечебных учреждений, врачи-травматологи, ортопеды, анестезиологи, реаниматологи - из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Новосибирска, Томска, Омска, Иркутска, Читы, а также врачи из Кореи, Монголии и Китая.



Специалистов приглашают принять участие в мероприятии и выступить с докладом. Также врачи могут опубликовать тезисы, статьи в сборнике конференции, сообщает пресс-служба Минздрава Бурятии.



С полной программой конференции можно ознакомиться здесь: http://www.minzdravrb.ru/press/news/22687.php

