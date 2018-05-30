Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Мая

29 Мая

Популярное

В Улан-Удэ пройдёт конференция врачей

Общество, 
На конференцию приедут медики из разных городов России, Кореи, Монголии и Китая 
 
22-23 июня пройдёт междисциплинарная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Современные подходы терапии болевого синдрома». Она будет посвящена 50-летию со дня образования отделения травматологии и ортопедии Республиканской клинической больницы имени Семашко. 

В конференции примут участие учёные, эксперты, руководители лечебных учреждений, врачи-травматологи, ортопеды, анестезиологи, реаниматологи - из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Новосибирска, Томска, Омска, Иркутска, Читы, а также врачи из Кореи, Монголии и Китая. 
 
Специалистов приглашают принять участие в мероприятии и выступить с докладом. Также врачи могут опубликовать тезисы, статьи в сборнике конференции, сообщает пресс-служба Минздрава Бурятии. 

С полной программой конференции можно ознакомиться здесь: http://www.minzdravrb.ru/press/news/22687.php 
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Озёра иссыхают: Бурятия в зоне максимального потепления
Озёра иссыхают: Бурятия в зоне максимального потепления
Общество, 30.05.2018
Об этом сегодня на конференции, посвящённой 95-летию республики, сообщил директор Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН
Детсадовцам Бурятии рассказали о безопасности на дороге
Детсадовцам Бурятии рассказали о безопасности на дороге
Общество, 30.05.2018
Детям в игровой форме объяснили правила поведения
В Улан-Удэ с неплательщиками алиментов поговорил священник
В Улан-Удэ с неплательщиками алиментов поговорил священник
Общество, 30.05.2018
Родителям напомнили заповеди и отвезли в центр занятости населения
Вокруг БГСХА назревает земельный скандал
Вокруг БГСХА назревает земельный скандал
Общество, 30.05.2018
Работники купили у академии земельные участки под строительство домов, которые не могут сейчас оформить в собственность (Видео)
В Бурятии отметили День пионерии
В Бурятии отметили День пионерии
Общество, 30.05.2018
Ветераны повязали пионерские галстуки и спели песни с детьми
В Улан-Удэ прошёл первый кубок по спортивной «Своей игре»
В Улан-Удэ прошёл первый кубок по спортивной «Своей игре»
Общество, 30.05.2018
Для определения сильнейшего игрока понадобилось 1200 вопросов
Труппу драмтеатра в Улан-Удэ пополнил новый артист
Труппу драмтеатра в Улан-Удэ пополнил новый артист
Общество, 30.05.2018
Дмитрий Тарбеев примет участие в спектакле «Перед потопом»
В Улан-Удэ пройдёт битва роботов-скорпионов
Общество, 30.05.2018
Турнир проводится в рамках празднования Дня защиты детей
На «Байкальском хороводе» в Улан-Удэ разыграют iPhone
На «Байкальском хороводе» в Улан-Удэ разыграют iPhone
Общество, 30.05.2018
Розыгрыш пройдёт в рамках фестиваля русской культуры
В женской колонии Улан-Удэ сыграли в футбол
В женской колонии Улан-Удэ сыграли в футбол
Общество, 30.05.2018
Женщины приняли участие в футбольных состязаниях
Урок мужества провели для школьников Бурятии
Урок мужества провели для школьников Бурятии
Общество, 30.05.2018
Детям показали отрывки из фильмов и рассказали о героях
В Кабанском районе отметили День семьи
В Кабанском районе отметили День семьи
Общество, 30.05.2018
Дети с родителями поучаствовали в викторинах и спели частушки
4 красавицы из Бурятии претендуют на титул «Миссис Россия Мира»
4 красавицы из Бурятии претендуют на титул «Миссис Россия Мира»
Общество, 30.05.2018
Девушкам нужна будет поддержка земляков в онлайн-голосовании (Фото)
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать квас
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать квас
Общество, 30.05.2018
Покупателям напомнили о документах и оборудовании торгового места
В Улан-Удэ пройдёт автопробег против абортов
В Улан-Удэ пройдёт автопробег против абортов
Общество, 30.05.2018
Событие приурочат ко Дню защиты детей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Загрузка...
^