Ветер восточный 5-10, местами порывы до 14 м/с.
Температура днём +30, +35, местами +20, +25, по Прибайкалью +14, +19.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура +31, +33.
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30 Мая
29 Мая
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В Бурятии продолжит стоять жара до +35
По данным Бурятского Гидрометцентра, 29 мая в республике будет стоять погода без осадков, утром местами туман
Ветер восточный 5-10, местами порывы до 14 м/с.
Температура днём +30, +35, местами +20, +25, по Прибайкалью +14, +19.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура +31, +33.
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