В Бурятии продолжит стоять жара до +35

Ветер восточный 5-10, местами порывы до 14 м/с. Температура днём +30, +35, местами +20, +25, по Прибайкалью +14, +19. В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура +31, +33.

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