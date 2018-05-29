Условный пожар ликвидировали в центре Улан-Удэ (фото)

Сегодня в Улан-Удэ прошли пожарно-тактические учения в 18-этажном жилом доме, напугавшие горожан
По легенде учений, на четвертом этаже высотки произошло возгорание, о чем очевидцы немедленно сообщили в пожарно-спасательную службу.
Основная цель учений - отработка тактики тушения пожаров в многоквартирных жилых домах. На практике огнеборцы изучают пожарно-тактическую характеристику объекта, состояние гидрантов и проездов к жилому комплексу.
Прибывшие пожарные произвели разведку по поиску пострадавших и обнаружения очага возгорания. Звено газодымозащитной службы эвакуировало 4 людей по автолестнице. Был развернут оперативный штаб пожаротушения. Дополнительно к месту пожара были направлены службы экстренного реагирования - медицина катастроф и ГИБДД. Представители управляющей организации подключили пожарную сигнализацию и систему дымоудаления, а также условно обесточили этаж, на котором произошло возгорание.
- На данном практическом мероприятии отрабатывается тактика тушения пожаров в высотных жилых домах. Задачи учений выполнены и отработаны на «удовлетворительно», - сообщил ВрИО заместителя начальника ГУ МЧС России по РБ полковник Андрей Боркин.
Всего в учениях было задействовано 5 единиц техники, в том числе пожарная автолестница АЛ-50, и 30 человек личного состава, сообщает ГУ МЧС по РБ.
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