Юные танцоры отчитались перед зрителями Улан-Удэ

Выпускники хореографического колледжа на отчётном концерте порадовали необычными номерами
25 мая на сцену театра оперы и балета вышли ученики и студенты Бурятского хореографического колледжа. Зрителей порадовали классическим балетом, а также неожиданными новыми постановками, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
- Танец «Русская» в исполнении третьекурсницы, чья работа над этим номером была отмечена ведущими балетными педагогами страны на одном из главных конкурсов, не имел никакой возможности не задеть публику. Со стороны это выглядело как rock-jam-session. Истинный творческий процесс, - уточняют в министерстве.
Зрителей порадовала певица Бадма-Ханда Аюшеева. Под её песни станцевали второкурсники. Стал неожиданностью для присутствующих массовый номер на песню Pink в живом исполнении Кати Килижековой и Сандэка Цыбенова.
Завершал концерт блок из балета «Гаянэ». Этот отрывок репетировали весь учебный год.
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