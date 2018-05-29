Жители Бурятии получили работу после ярмарки вакансий

В Кабанском районе республики прошла ярмарка вакансий
25 мая в Кабанском районе состоялась ярмарка рабочих мест, сообщает пресс-служба Республиканского агентства занятости населения.
На мероприятии было представлено 42 вакансии, в том числе сезонные (летние) работы - 28 мест. Для участия в собеседовании с работодателями обратились 78 соискателей, и 11 граждан получили приглашение на трудоустройство.
В рамках ярмарки была организована видеоконференция с жителями села Выдрино, желающими трудоустроиться.
Посетители получили также буклеты об услугах службы занятости и проинформированы о возможности участия в программе переселения безработных граждан в другую местность в случае трудоустройства.
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