Жители Бурятии получили работу после ярмарки вакансий



25 мая в Кабанском районе состоялась ярмарка рабочих мест, сообщает пресс-служба Республиканского агентства занятости населения.



На мероприятии было представлено 42 вакансии, в том числе сезонные (летние) работы - 28 мест. Для участия в собеседовании с работодателями обратились 78 соискателей, и 11 граждан получили приглашение на трудоустройство.



В рамках ярмарки была организована видеоконференция с жителями села Выдрино, желающими трудоустроиться.



Посетители получили также буклеты об услугах службы занятости и проинформированы о возможности участия в программе переселения безработных граждан в другую местность в случае трудоустройства.

