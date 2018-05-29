В Кяхтинском музее отметили День пограничника

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В России 28 мая отмечают День пограничника, причём в этом году погранслужбе исполнилось 100 лет. Кяхтинский краеведческий музей не остался в стороне от этого праздника.
- Ведь старинный город появился в начале 18 века как пограничный военизированный форпост на российско-монгольской границе. Уже в советскую эпоху, в 1924 году, на базе 17-го Троицкосавского пограничного эскадрона был сформирован Кяхтинский 51-й пограничный отряд, - отмечают в музее.
В православных храмах в этот день прошли торжественные молебны, а в музее устроили презентацию выставки «Кяхтинский 51-й пограничный», сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
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