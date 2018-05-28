Жителей Бурятии приглашают в тренажёрный зал «Атлет»



26-27 мая состоялся «Открытый чемпионат Бурятии по жиму и жиму классическому», в котором приняло участие более 50 спортсменов из республики и Иркутска.



Впервые чемпионат прошёл в недавно открывшемся тренажёрном зале «Атлет», который находится на Центральном стадионе Бурятии.



Абсолютными чемпионами среди женщин в экипировке стала Арамович Ольга, представительница г. Иркутск, с весом штанги 135 кг, без экипировки – Зубрицкая Татьяна, с весом штанги 93 кг, а среди мужчин, в обеих номинациях, первенство завоевал Ниязиев Энвер, с результатом 275 кг и 210 кг соответственно.



Тройка победителей представлена командами «Ольхон», «БГУ» и «Медведь».



