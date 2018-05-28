Жителей Бурятии приглашают в тренажёрный зал «Атлет»

26-27 мая состоялся «Открытый чемпионат Бурятии по жиму и жиму классическому», в котором приняло участие более 50 спортсменов из республики и Иркутска.
Впервые чемпионат прошёл в недавно открывшемся тренажёрном зале «Атлет», который находится на Центральном стадионе Бурятии.
Абсолютными чемпионами среди женщин в экипировке стала Арамович Ольга, представительница г. Иркутск, с весом штанги 135 кг, без экипировки – Зубрицкая Татьяна, с весом штанги 93 кг, а среди мужчин, в обеих номинациях, первенство завоевал Ниязиев Энвер, с результатом 275 кг и 210 кг соответственно.
Тройка победителей представлена командами «Ольхон», «БГУ» и «Медведь».
Напомним, что жим лёжа является одной из трёх составляющих пауэрлифтинга, силового вида спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжёлого для спортсмена веса.
Всех любителей спортивного образа жизни и желающих улучшить свою физическую форму, приглашают в тренажёрный зал «Атлет», по адресу Кирова 1.
С более подробной информацией об услугах, можно ознакомиться на сайте: https://www.dss-sport.ru/stadium/gym-price.php и по тел. 21-15-53.
Жителей и гостей республики ждут ежедневно с 9 до 21.00.