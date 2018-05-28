В Улан-Удэ с размахом отметят День защиты детей



Администрация Улан-Удэ ежегодно в июне проводит городские мероприятия, посвящённые международному Дню защиты детей. В этом году мероприятия также проводятся под знаком Года гражданского единства и в рамках юбилейной даты – 95-летия республики.



В честь празднования 1 июня с 10:00 до 12:30 на площади Советов состоится городской детский праздник - этнокультурный фестиваль «Вместе – целая страна!».







Мероприятие впервые объединит традиционный праздник детства, посвящённый международному дню защиты детей, и детский фестиваль национально-культурных центров, автономий и школьных историко-научных, краеведческих объединений.



В программе праздника - этнокультурная выставка, детский праздничный концерт, работа тематических и игровых площадок, торговля сувенирной продукцией, игрушками, флешмоб «Бурятский ёхор».



В праздничном концерте примут участие детские творческие коллективы образовательных организаций Улан-Удэ, представители национально–культурных автономий и центров.



По периметру площади будут размещены площадки – городского Дворца, домов творчества, городской станции юных техников, центра детско-юношеского туризма и других учреждений дополнительного образования.







Также на площади будут оформлены площадки пожарных частей Главного управления МЧС по Бурятии с демонстрацией техники, ГИБДД и центра «Безопасное детство», специализированной детско-юношеской спортивной школы № 3. Здесь будут работать и площадки с выставочными материалами детских национально-культурных центров и историко-научных объединений образовательных учреждений, а также палатка правового консультирования городской Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Центра диагностики и консультирования.



Отведены зоны для игровых площадок «Вместе весело играть», на которых участников праздника познакомят с играми народов, населяющих республику, дворовыми играми (классики, резиночка, салочки, кегли и др.). Городской Дворец проведёт конкурс рисунков на мольбертах на тему дружбы народов.



На территории площади будут оформлены тематические этнокультурные площадки. На них во время праздника будут проходить мастер-классы по народному творчеству, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Также во всех районах столицы республики пройдут акции, концерты и турниры, посвящённые Дню защиты детей.













