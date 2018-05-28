В Бурятии школьники встретились с писателем Аллой Озорниной

Общество, Фото: Минкультуры РБ

Она подписала для детей книги



Республиканская детско-юношеская библиотека в рамках празднования Дня славянской письменности принимала у себя в гостях детского прозаика из Забайкалья Озорнину Аллу Георгиевну, члена союза писателей России, председателя Забайкальской краевой общественной писательской организации, дважды лауреата премии конкурса, организованного журналом «Сибирячок».



24 мая в Центре чтения детей им. Абидуева активные пользователи библиотеки, а также учащиеся СОШ № 9, школы-интерната № 22 ОАО «РЖД» познакомились с творчеством писательницы Аллой Озорниной, которая пишет в жанре детского детектива.



- С большим интересом юные читатели библиотеки окунулись в мир тайн, кладов, необычных приключений в книгах «Тайна тринадцатого гаража», «В лабиринтах Бутинского дворца», «Золото Серебряной горы», «Почему нам снятся сны?», - сообщают организаторы.



Помимо своих творческих успехов, Алла Озорнина рассказала о работе своего отца Гергия Граубина, забайкальского писателя, детского поэта, переводчика, почётного гражданина Забайкальского края. На память от встречи автор подписала ребятам пожелания с личным автографом.



Также Алла Озорнина, как председатель Забайкальской писательской организации встретилась со своими коллегами - бурятскими писателями, членами литературного клуба «Олимп», сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

