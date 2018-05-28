Она подписала для детей книги
Республиканская детско-юношеская библиотека в рамках празднования Дня славянской письменности принимала у себя в гостях детского прозаика из Забайкалья Озорнину Аллу Георгиевну, члена союза писателей России, председателя Забайкальской краевой общественной писательской организации, дважды лауреата премии конкурса, организованного журналом «Сибирячок».
24 мая в Центре чтения детей им. Абидуева активные пользователи библиотеки, а также учащиеся СОШ № 9, школы-интерната № 22 ОАО «РЖД» познакомились с творчеством писательницы Аллой Озорниной, которая пишет в жанре детского детектива.
- С большим интересом юные читатели библиотеки окунулись в мир тайн, кладов, необычных приключений в книгах «Тайна тринадцатого гаража», «В лабиринтах Бутинского дворца», «Золото Серебряной горы», «Почему нам снятся сны?», - сообщают организаторы.
Помимо своих творческих успехов, Алла Озорнина рассказала о работе своего отца Гергия Граубина, забайкальского писателя, детского поэта, переводчика, почётного гражданина Забайкальского края. На память от встречи автор подписала ребятам пожелания с личным автографом.
Также Алла Озорнина, как председатель Забайкальской писательской организации встретилась со своими коллегами - бурятскими писателями, членами литературного клуба «Олимп», сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
В Бурятии школьники встретились с писателем Аллой Озорниной
Общество, Фото:
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