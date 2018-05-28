В торговых центрах Улан-Удэ выявили серьезные нарушения

Прокуратура проверила пожарную безопасность мест с массовым пребыванием людей



Прокуратура Железнодорожного района с привлечением специалистов государственного пожарного надзора проверила пожарную безопасность мест с массовым пребыванием людей.



Выявлены нарушения в торговых центрах «Саган Морин», «Кэпитал Молл» и ресто-клубе «Че Гевара».



- При эксплуатации указанных объектов допускались многочисленные нарушения правил и норм пожарной безопасности. Выявлены такие значительные нарушения, как отсутствие необходимого количества датчиков автоматической пожарной сигнализации и автоматической установки пожаротушения, наличие препятствий на путях эвакуации, использование при отделке помещений материалов с высокими характеристиками горючести и токсичности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



По представлениям прокурора района нарушения норм пожарной безопасности на объектах устранены. Должностные лица, ответственные за противопожарную безопасность, привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы по 6 тысяч рублей каждому.



Кроме того, через прокуратура через суд обязала собственника торгово-делового комплекса «Сагаан Морин» до 1 августа заменить автоматическую систему пожаротушения в помещении центра, срок эксплуатации которой истёк в апреле текущего года.

