Шаманы Бурятии и Приангарья помолились за объединение

Под Ангарском религиозная организация «Вечно синее небо» принесла в жертву коня. Обрядом под названием Тайлаган она пыталась объединить шаманов Бурятии и Иркутской области



На поляне Ясачная под Ангарском на обряд Тайлаган собрались более шестидесяти шаманов из Иркутской области, Забайкальского края, республик Бурятия и Хакасия, а также Санкт-Петербурга.



Чтением молитв под звуки бубнов шаманы начали обряд. Так они приглашали предков и богов. Затем все прошли в так называемую рощу, место, где установлены срубленные сосны и начали их оживлять: ходить по кругу и стучать в бубны.



- Молимся за это, за объединение, за развитие, для того чтобы наши потомки, наши дети получили в наследие чистую природу, хорошее понимание жизни, и, конечно же, ответственность за все то, что мы делаем и будем делать, - говорит Артур Цыбиков, председатель Ангарской религиозной организации шаманов «Вечно синее небо».



В завершение обряда шаманы принесли богам жертву - огненного годовалого коня. Вообще по шаманским воззрениям только пять животных служат человеку в жизни: верблюд, конь, бык, козел и баран. Конь у кочевников считается самым дорогим подарком. Сегодняшний обряд и жертвоприношение - это уже вторая попытка ангарских шаманов попросить предком помочь объединиться с коллегами из других организаций Иркутской области и Бурятии.



В апреле они приносили в жертву богам верблюда. Верблюд считается наивысшим подношением, потому что является транспортом для взаимодействия между мирами. Но и такая высокая жертва не помогла. Если предки и боги не откликнутся и после обряда, ангарские шаманы не будут отчаиваться, а продолжат попытки, сообщает ОТР.

