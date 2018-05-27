Под Ангарском религиозная организация «Вечно синее небо» принесла в жертву коня. Обрядом под названием Тайлаган она пыталась объединить шаманов Бурятии и Иркутской области
На поляне Ясачная под Ангарском на обряд Тайлаган собрались более шестидесяти шаманов из Иркутской области, Забайкальского края, республик Бурятия и Хакасия, а также Санкт-Петербурга.
Чтением молитв под звуки бубнов шаманы начали обряд. Так они приглашали предков и богов. Затем все прошли в так называемую рощу, место, где установлены срубленные сосны и начали их оживлять: ходить по кругу и стучать в бубны.
- Молимся за это, за объединение, за развитие, для того чтобы наши потомки, наши дети получили в наследие чистую природу, хорошее понимание жизни, и, конечно же, ответственность за все то, что мы делаем и будем делать, - говорит Артур Цыбиков, председатель Ангарской религиозной организации шаманов «Вечно синее небо».
В завершение обряда шаманы принесли богам жертву - огненного годовалого коня. Вообще по шаманским воззрениям только пять животных служат человеку в жизни: верблюд, конь, бык, козел и баран. Конь у кочевников считается самым дорогим подарком. Сегодняшний обряд и жертвоприношение - это уже вторая попытка ангарских шаманов попросить предком помочь объединиться с коллегами из других организаций Иркутской области и Бурятии.
В апреле они приносили в жертву богам верблюда. Верблюд считается наивысшим подношением, потому что является транспортом для взаимодействия между мирами. Но и такая высокая жертва не помогла. Если предки и боги не откликнутся и после обряда, ангарские шаманы не будут отчаиваться, а продолжат попытки, сообщает ОТР.
Шаманы Бурятии и Приангарья помолились за объединение
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 27.05.2018
24 мая в рамках мероприятий, посвященных Дню славянской письменности на Арбате состоялся большой хоровой концерт
Общество, 27.05.2018
27 мая по республике местами кратковременный дождь, грозы, ночью в горах с мокрым снегом
Алексей Цыденов и гендиректор группы компаний Юрий Дегтярёв подписали соглашение о сотрудничестве
Мужчина был убеждён, что имел право на больший процент «северной надбавки»
Для исполнения на барабанах выбрали композицию «Медина»
Водитель привлечён к уголовной ответственности за кражу найденных гаджетов
Тренированные питомцы продемонстрировали умение отыскивать наркотики, взрывчатку и задерживать преступников. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первенства
Голова Ленина, висячий мост на Богородском острове, парки - немногие из абсолютно беспроигрышных локаций в столице нашей республики, где можно гарантированно получить превосходные снимки
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 26 мая в республике местами прогнозируются дожди, ливни, грозы, местами с мокрым снегом, в горах юго-запада выпадет снег
Заявки на вывоз медведей стали поступать в иркутский питомник «К-9» после принятия в России закона о запрете контактной притравки охотничьих собак, в частности на медведей
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, стартовала комплексная тренировка подразделений противодействия терроризму
Грузоперевозчики из Китая - участники автопробега, тестирующего доставку товаров из КНР в Новосибирск, - смогли проверить водительское мастерство на серпантинной дороге Култукского тракта в Иркутской области
Колебания температуры воздуха от мороза до почти 30-градусной жары, дожди и грозы ждут в регионах Восточной Сибири на наступающих выходных, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
Первый всероссийский фестиваль детского и юношеского кино прошел в Красноярске с 22 по 24 мая
Управление федеральной службы безопасности по Иркутской области провело антитеррористические учения в посёлке Никола с захватом террористами катера МЧС на реке Ангаре, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе УФСБ