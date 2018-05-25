В Бурятии военные потренируются в противодействии терроризму

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, стартовала комплексная тренировка подразделений противодействия терроризму



По замыслу тренировки несколько крупных условных незаконных вооруженных формирований предприняли попытку одновременного захвата различных военных объектов с целью дестабилизировать обстановку в зоне ответственности округа.



В ходе практической части мероприятий военнослужащие отработают задачи оперативного вывода техники, в частности, бронетранспортеров БТР-80, БТР-82А, БМП-2; БРДМ, МТЛБ, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун», специальных автомобилей на базе УАЗ и подразделений усиления в назначенные районы, а также действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных террористов.



При проведении динамических розыгрышей личный состав групп блокирования и усиления отработает порядок действий при отражении попыток проникновения «террористов» на военные объекты по различным сценариям.



Будет также отработана эвакуация условно раненых военнослужащих, проведение инженерной разведки при выдвижении в заданный район, военнослужащие с применением специальной аппаратуры и техники выполнят радиационную и химическую разведку районов выполнения задач.



В ходе мероприятий для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, планируется использовать значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов.



К практическим тренировкам привлечено свыше 10 тысяч человек, задействовано более 600 единиц боевой и специальной техники, а также различные виды стрелкового оружия, в частности автоматы Калашникова, пулеметы Калашникова, снайперские винтовки СВД, а также гранатометы РПГ-7В, сообщает пресс-служба ВВО.

