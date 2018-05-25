В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, стартовала комплексная тренировка подразделений противодействия терроризму
По замыслу тренировки несколько крупных условных незаконных вооруженных формирований предприняли попытку одновременного захвата различных военных объектов с целью дестабилизировать обстановку в зоне ответственности округа.
В ходе практической части мероприятий военнослужащие отработают задачи оперативного вывода техники, в частности, бронетранспортеров БТР-80, БТР-82А, БМП-2; БРДМ, МТЛБ, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун», специальных автомобилей на базе УАЗ и подразделений усиления в назначенные районы, а также действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных террористов.
При проведении динамических розыгрышей личный состав групп блокирования и усиления отработает порядок действий при отражении попыток проникновения «террористов» на военные объекты по различным сценариям.
Будет также отработана эвакуация условно раненых военнослужащих, проведение инженерной разведки при выдвижении в заданный район, военнослужащие с применением специальной аппаратуры и техники выполнят радиационную и химическую разведку районов выполнения задач.
В ходе мероприятий для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, планируется использовать значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов.
К практическим тренировкам привлечено свыше 10 тысяч человек, задействовано более 600 единиц боевой и специальной техники, а также различные виды стрелкового оружия, в частности автоматы Калашникова, пулеметы Калашникова, снайперские винтовки СВД, а также гранатометы РПГ-7В, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии военные потренируются в противодействии терроризму
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заявки на вывоз медведей стали поступать в иркутский питомник «К-9» после принятия в России закона о запрете контактной притравки охотничьих собак, в частности на медведей
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, стартовала комплексная тренировка подразделений противодействия терроризму
Грузоперевозчики из Китая - участники автопробега, тестирующего доставку товаров из КНР в Новосибирск, - смогли проверить водительское мастерство на серпантинной дороге Култукского тракта в Иркутской области
Колебания температуры воздуха от мороза до почти 30-градусной жары, дожди и грозы ждут в регионах Восточной Сибири на наступающих выходных, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
Первый всероссийский фестиваль детского и юношеского кино прошел в Красноярске с 22 по 24 мая
Управление федеральной службы безопасности по Иркутской области провело антитеррористические учения в посёлке Никола с захватом террористами катера МЧС на реке Ангаре, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе УФСБ
В финале приняло участие 18 команд школьников
Учёт проходит весной и летом
В них отдохнут более 10 тысяч детей и подростков
Дорожники переняли опыт скандинавских стран по использованию яркой разметки
В Забайкальский национальный парк прибудут 80 волонтёров
В рамках праздника традиционно проходят мероприятия для детей и подростков: конкурсы, беседы, игры
Некоторые жители республики оскорбились из-за шутки ведущего Первого канала. Видео
На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы
Книга явилась результатом двухлетней кропотливой работы