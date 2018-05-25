ФСБ провела учения с захватом террористами катера МЧС на Байкале

Управление федеральной службы безопасности по Иркутской области провело антитеррористические учения в посёлке Никола с захватом террористами катера МЧС на реке Ангаре, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе УФСБ



Учения проходили с 21 по 24 мая. По легенде в посёлок Никола прибыла группа террористов. В населённом пункте работала оперативная группа. Одновременно с ней работал оперативный штаб Иркутской области.



В финале был отработан штурм катера подразделением специального назначения для освобождения заложников и нейтрализации террористов. По легенде они заняли пришвартованный у пирса Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России катер и выдвинули «заранее не выполнимые политические требования».

