Управление федеральной службы безопасности по Иркутской области провело антитеррористические учения в посёлке Никола с захватом террористами катера МЧС на реке Ангаре, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе УФСБ
Учения проходили с 21 по 24 мая. По легенде в посёлок Никола прибыла группа террористов. В населённом пункте работала оперативная группа. Одновременно с ней работал оперативный штаб Иркутской области.
В финале был отработан штурм катера подразделением специального назначения для освобождения заложников и нейтрализации террористов. По легенде они заняли пришвартованный у пирса Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России катер и выдвинули «заранее не выполнимые политические требования».
ФСБ провела учения с захватом террористами катера МЧС на Байкале
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