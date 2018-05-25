Волонтёрский лагерь «Экодемия» организуют на Байкале



В июле - августе на территории Забайкальского национального парка будет организован летний лагерь для волонтёров «Экодемия». Это один из лагерей, которые будут организованы на территориях 11 крупных заповедников и национальных парков по всей России - от Кавказа до Алтая, от Русского Севера до Сибири и Байкала, с общим количеством участников более 1500 человек.



Необычный проект, аналогов которому в России до сих пор не существовало, разработан в рамках Года добровольца (волонтёра), объявленного Президентом РФ в 2018 году. «Экодемия» – новое масштабное природоохранное мероприятие. Его важное отличие от прочих подобных проектов – молодые эковолонтёры не только занимаются благоустройством и очисткой от мусора российских ООПТ, но и проходят насыщенную образовательную программу. В ходе семинаров они обучаются полезным навыкам с последующей выдачей подтверждающих документов.



Забайкальский национальный парк посетят 80 волонтёров. Они будут помогать сотрудникам ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в работе по сохранению удивительной природы Байкала.



- Чивыркуйский и Баргузинский заливы – самые крупные и мелководные заливы Байкала, а также наиболее популярные местности для отдыха в Забайкальском национальном парке. Для сохранения естественных ландшафтов и их компонентов необходимо создание и обслуживание туристско-рекреационной инфраструктуры. Здесь и пригодится помощь волонтёров, которую сложно переоценить: строительство и обустройство экологических пеших троп «Птичье царство» Баргузинского залива, экотропы «Тропа испытаний», обустройство туристических стоянок и сбор мусора в труднодоступных бухтах Чивыркуйского залива, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



На территориях учреждения ежегодно проводятся волонтёрские проекты. Помощь добровольцев требуется в самых разных сферах, от строительства и обустройства троп до работы с научной библиотекой, от фото- и видеосъёмок до дизайна интерьера гостевых домов. Несмотря на порой сложную и неоплачиваемую работу, каждый волонтёр получает значительно больше – уникальную возможность знакомства с нетронутыми уголками природы, приобретение новых навыков и знаний о растениях и животных, знакомство с единомышленниками, совмещение активного отдыха и полезной деятельности. Он вносит вклад в сохранение природы родной страны.

