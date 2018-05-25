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В Бурятии назвали разрешённые места сбора дикоросов

В Бурятии назвали разрешённые места сбора дикоросов
Общество,  Фото:pixabay.com
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Сбор ягод, грибов и побегов

В конце мая - начале июня открывается сезон заготовки черемши. Разрешённые для этого места - в Байкальском, Буйском, Джидинском и Прибайкальском лесничествах.

Заготавливать березовый сок сейчас можно в Байкальском, Курумканском и Хандагатайском лесничествах.

Определены места и сроки сбора и других дикоросов: чаги, болотного багульника, листа брусники, почек сосны и берёзы, корня бадана, толокнянки и папоротника-орляка. Более подробная информация доступна по ссылке https://cloud.mail.ru/public/LTX9/bkk9ia8py.

- С началом массового сбора дикоросов необходимо соблюдать правила сбора, а также знать меры ответственности за повреждение или уничтожение плодоносящих растений, - отмечает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

Способы заготовки и сбора лесных ресурсов должны исключать причинение вреда плодовым лесным насаждениям, ягодникам и грибницам, которое может привести к истощению лесных ресурсов. А также сохранять информационные знаки, дренажные системы и дороги, соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах.

Заготовка черемши, побегов папоротника-орляка должна вестись способами, не ухудшающими состояние их зарослей. Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать листья и корневища папоротника.

Рекомендуемая оптимальная высота побегов, пригодных к сбору, - от 20-25 сантиметров до 30-40 сантиметров, в зависимости от района заготовки и условий произрастания. Побеги обламывают у самого основания.

Заготовка березового сока производится способом подсочки, обеспечивающим сохранение технических качеств древесины. В комлевой части деревьев, отобранных в подсочку, на высоте 35-50 сантиметров от корневой шейки намечают расположение и количество подсочных отверстий в зависимости от диаметра дерева: при диаметре 20-26 сантиметров - 1 отверстие, 27-34 сантиметра - 2 отверстия, 35-40 сантиметров - 3 отверстия, свыше 40 сантиметров - 4 отверстия. Каналы сверлят буравом сразу после того, как начинается сокодвижение, с некоторым уклоном для лучшего стока сока. Диаметр канала - 1 сантиметр, глубина - 0,5-2 сантиметра (толщина коры не учитывается). В подготовленное отверстие для стока сока вставляется желобок из свежесрезанных побегов длиной 12 - 20 сантиметров. Под желобком устанавливается сокосборник. После окончания сезона подсочки желобки должны быть сняты, а отверстия закрыты деревянной пробкой и замазаны варом, садовой мазью или глиной с известью для предупреждения заболевания деревьев.

Сбор надземных частей лекарственных растений осуществляется до начала цветения и в период цветения растения, до начала развития плодов. Надземную часть растения срезают острым инструментом на уровне нижних листьев. Выдергивание травы и обламывание руками не допускаются.

Листья собираются в период бутонизации, цветения растения, иногда в период плодоношения. Руками в вертикальном направлении от основания обрывают стебель или надрезают острым инструментом черешков растения у основания листовой пластинки. Сбор листьев до наступления цветения, повреждение кожицы стебля, а также оставление растения совсем без листьев не допускаются.

Цветки собираются в начале цветения растения, распустившиеся, но не отцветающие.

Почки собираются ранней весной в период их набухания до начала распускания. Крупные почки (сосновые) срезают с ветвей, мелкие (берёзовые) срезают вместе с ветками или обрывают. Сбор осуществляется с деревьев высотой более двух метров. 

Как собирать корни

Сбор корней, корневищ и клубней осуществляется осенью после прекращения в растении сокодвижения, когда начинают засыхать и опадать листья (после отмирания надземной части растения). Допускается сбор корней, корневищ и клубней ранней весной до начала в растении сокодвижения (до появления надземных органов растения).

Сбор корневищ болотных растений осуществляется после спада воды в болотах и по берегам рек при помощи вил или граблей с загнутыми зубьями. Корни и корневища деревьев и кустарников выкапываются на расстоянии не менее 10-12 сантиметров от ствола растения.

Допускается летом сбор корней и корневищ лекарственных растений, накапливающих в период сокодвижения наибольшее содержание действующих веществ.

Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (угодье) допускается только после полного восстановления запасов сырья конкретного вида растения.

При этом заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осуществляется для использования их в личных целях, без реализации иным лицам.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в настоящее время на территории Бурятии действует особый противопожарный режим, в связи с чем установлен запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора.

При обнаружении пожара следует незамедлительно сообщить по телефону «горячей линии» 20-44-44 или в ближайшее лесничество.
 
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