Со студентами работали специалисты по адвокатуре и нотариату
Для повышения правовой грамотности воспитанников, находящихся на постинтернатном сопровождении, на базе Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий в Кяхте провели акцию «Правовая помощь детям». В колледже обучается 85 студентов из числа сирот.
Для проведения тематической встречи были приглашены - специалисты отдела постинтернатного сопровождения выпускников, отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Управления Минюста России по Бурятии.
Студентам дали подробные разъяснения о мерах социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Сиротам Бурятии рассказали о соцподдержке
Общество, Фото:
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