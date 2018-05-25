Сиротам Бурятии рассказали о соцподдержке

Общество, Фото: Минсоцзащиты республики

Со студентами работали специалисты по адвокатуре и нотариату



Для повышения правовой грамотности воспитанников, находящихся на постинтернатном сопровождении, на базе Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий в Кяхте провели акцию «Правовая помощь детям». В колледже обучается 85 студентов из числа сирот.



Для проведения тематической встречи были приглашены - специалисты отдела постинтернатного сопровождения выпускников, отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Управления Минюста России по Бурятии.



Студентам дали подробные разъяснения о мерах социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

