Участница шоу «Ты супер» из Бурятии сравнила себя с Мэри Поппинс

Прошла ли Василина Понамарёва в финал шоу станет известно в завтрашней передаче
Юная участница из Бурятии шоу «Ты супер» от телеканала НТВ Василина Понамарёва призналась, что когда ей грустно она разговаривает с деревьями. Также она рассказала, что действительно существует «страна чудес», в которой девочка любит бывать.
- Мне сказали, «Если ты хочешь попасть в «страну чудес» тебе нужно зарегистрироваться». Я такая: «Как?» Мне сказали, «Ты должна выбрать такое место, через которое ты постоянно будешь попадать в страну чудес. Этих мест должно быть минимум три». Я говорю, «Араказам, я хочу попасть в страну чудес» и попадаю. Я как Мэри Поппинс, - рассказывает в интервью Василина.
Также она призналась, что разговаривая с деревьями, получает ответы на вопросы. К растениям Василина также обращается, когда ей грустно.
- Я плачу, а дерево меня спокойно слушает и говорит: «Не грусти, попробуй что-нибудь сделать, что ты сразу руки-то опускаешь? Ты должна сама понять, то, что у тебя лучше всего получается – в этом и есть твой талант», - говорит финалистка шоу, передав «привет» своим близким и зрителям.
Как сообщал «Байкал-Daily», с до 24 мая было голосование за юную участницу из Бурятии. В полуфинале девочка покорила сердца жюри, исполнив песню «Леди совершенство». Виктор Дробыш встал на колени перед Лазаревым, чтобы тот скорее нажал «зелёный свет». А Юлианна Караулова назвала девочку «звездой».
Об итогах голосования расскажут уже завтра, 26 мая, на телеканале НТВ.