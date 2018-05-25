Участница шоу «Ты супер» из Бурятии сравнила себя с Мэри Поппинс









Также она призналась, что разговаривая с деревьями, получает ответы на вопросы. К растениям Василина также обращается, когда ей грустно.



- Я плачу, а дерево меня спокойно слушает и говорит: «Не грусти, попробуй что-нибудь сделать, что ты сразу руки-то опускаешь? Ты должна сама понять, то, что у тебя лучше всего получается – в этом и есть твой талант», - говорит финалистка шоу, передав «привет» своим близким и зрителям.



Как сообщал «Байкал-Daily», с до 24 мая было голосование за юную участницу из Бурятии. В полуфинале девочка покорила сердца жюри, исполнив песню «Леди совершенство». Виктор Дробыш встал на колени перед Лазаревым, чтобы тот скорее нажал «зелёный свет». А Юлианна Караулова Также она призналась, что разговаривая с деревьями, получает ответы на вопросы. К растениям Василина также обращается, когда ей грустно.- Я плачу, а дерево меня спокойно слушает и говорит: «Не грусти, попробуй что-нибудь сделать, что ты сразу руки-то опускаешь? Ты должна сама понять, то, что у тебя лучше всего получается – в этом и есть твой талант», - говорит финалистка шоу, передав «привет» своим близким и зрителям.Как сообщал «Байкал-Daily», с до 24 мая было голосование за юную участницу из Бурятии. В полуфинале девочка покорила сердца жюри, исполнив песню «Леди совершенство». Виктор Дробыш встал на колени перед Лазаревым, чтобы тот скорее нажал «зелёный свет». А Юлианна Караулова назвала девочку «звездой»









Об итогах голосования расскажут уже завтра, 26 мая, на телеканале НТВ.



Юная участница из Бурятии шоу «Ты супер» от телеканала НТВ Василина Понамарёва призналась, что когда ей грустно она разговаривает с деревьями. Также она рассказала, что действительно существует «страна чудес», в которой девочка любит бывать.- Мне сказали, «Если ты хочешь попасть в «страну чудес» тебе нужно зарегистрироваться». Я такая: «Как?» Мне сказали, «Ты должна выбрать такое место, через которое ты постоянно будешь попадать в страну чудес. Этих мест должно быть минимум три». Я говорю, «Араказам, я хочу попасть в страну чудес» и попадаю. Я как Мэри Поппинс, - рассказывает в интервью Василина.