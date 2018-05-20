Жители Бурятии могут помочь своей участнице выиграть шоу «Ты супер!»

















- Выступать на таком конкурсе – это была моя мечта. И я хочу, чтобы папа видел меня, поддерживал в этом, - сказала девочка перед шоу.













Она также призналась, что хочет пройти хотя бы до третьего тура. Но в итоге вышла в финал и теперь претендует на победу.



Очаровала всех



Улыбчивая, задорная и обаятельная Василина легко дошла до финала, очаровав всех членов жюри.





Отборочный тур она начала с песни Эдиты Пьехи «Хорошо», получив «зелёный свет» от всех судей. Виктор Дробыш даже заснял выступление юной артистки на мобильный телефон и обещал отправить запись Стасу Пьехе. А певец Алексей Воробьёв подарил участнице профессиональный микрофон.















В четвертьфинале Василина, которая отпраздновала на проекте 9-й день рождения, исполнила «Кабы не было зимы» , вновь заработав зеленый свет от всех членов жюри. Во время её выступления Дробыш опустился на колени перед Сергеем Лазаревым, чтобы тот нажал кнопку. А сам Сергей Лазарев признался, что девочка их просто покорила, поэтому члены жюри не могут её не поддерживать. Он также пригласил девочку на свой концерт. Создатели «Ты супер!» рассказали, что Василину называют «солнышком проекта».

















В полуфинале Василина спела композицию «Леди Совершенство» из фильма «Мэри Попинс, до свидания». В этот раз она продемонстрировала номер с подтанцовкой. Система оценки выступлений участников стала более строгой: пропуск в комнату ожидания давали четыре зелёные кнопки от жюри. В итоге все судьи проголосовали за Василину. Виктор Дробыш вновь встал на колени перед Лазаревым , чтобы тот быстрее дал «зелёный свет».

















После завершения выступления Дробыш бросился на сцену, чтобы обнять Василину. Сергей Лазарев признался, что и сам собирался нажать кнопку в этот раз. Он отметил, что маленькая Василина — уже настоящая артистка. А Юлианна Караулова заявила, что девочке главное сейчас не зазнаться и назвала её «звездой».



Каждый из судей должен был назвать имя только одного ребёнка из комнаты ожидания для прохода в финал. Свой голос Василине отдал Виктор Дробыш.



Зрительское голосование продолжится до 24 мая, ровно до 12:00 по московскому времени. Результаты и имя победителя будут объявлены в финале конкурса 26 мая.





Мать Василины бросила дочь в раннем детстве. От житья с ней у девочки остались в памяти копания в мусорном баке. «Я лазила в мусорке, чтобы добыть себе еду. Там мне было ужасно, жить там я вообще не хотела», - рассказала перед участием в шоу Василина.Мама девочки выросла в детском доме, но не сделала ничего, чтобы у дочери было другое, счастливое детство. Василина называет мать просто по имени – Вика.- Я думаю, Вика меня бросила потому, что я ей не очень нужна была. Потому что она любит погулять. Обидеть её словами я не хочу, конечно, но это правда. Если бы любила, она бы меня воспитала, - сказала девочка.Отец Василины узнал, что у него родилась дочь, когда вернулся из армии. Тут же забрал малышку к себе. Друзья уговаривали его сделать тест на отцовство, но он не стал. Теперь в семье Василина любимая дочка и внучка.