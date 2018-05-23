В Бурятии проходит акция «Выпускное платье»



В республике объявлена благотворительная акция «Выпускное платье».



- Каждый выпускник думает о выпускном бале в школе не меньше, чем о грядущих экзаменах. Некоторые размышляют о будущей вечеринке с тревогой, потому что их папы и мамы не в состоянии купить им красивое платье, новый костюм и парадную обувь, - отмечают в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.



Чтобы никто не чувствовал себя обделённым в праздничный день, отделом социальной защиты населения по Заиграевскому району уже второй год проводится акция «Выпускное платье».



Задача мероприятия - обеспечить выпускников школ из семей со скромным достатком, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, всем необходимым для торжества.



- Если у вас в шкафу хранятся вещи, которые вам не по размеру, вы отложили до лучших времен, планировали кому-то отдать, они могут найти своих хозяев, осчастливить выпускников. Причём речь идёт не только о платьях и костюмах, но и об украшениях, аксессуарах для волос, театральных сумочках, давно лежащих без пользы! А у мужчин часто оказываются забытыми подаренные им рубашки и галстуки, - говорят организаторы.



Они просят жителей Бурятии передать эти вещи в рамках акции в отдел социальной защиты населения по Заиграевскому району по адресу: п. Заиграево, ул. Рабочая, 3, каб. № 205, контактный телефон 8(301-36)411-19.

