Ежегодно в Бурятии проводятся соревнования по многоборью со служебными собаками на лично-командное первенство УФСИН региона
21 июня кинологи отмечают свой профессиональный праздник, поэтому проведение соревнований проводят накануне. В этом году соревнования будут проходить три дня с 23-го по 25-е мая.
25 мая состоится торжественная часть соревнований, включающая в себя показательные выступления. Будут продемонстрированы основные элементы курса дрессировки и управления служебной собакой, такие как поиск собакой наркотических средств у человека, в багаже, на местности; обнаружение взрывчатых веществ в багаже, в отдельном транспорте; задержание бежавшего вооруженного преступника и другое.
Кроме общих курсов дрессировки, в программу соревнований входят: задержание преступников, поиски наркотических средств, досмотр багажа, автотранспорта, поиск преступников по следу и многое другое, сообщает пресс-служба УФСИН.
В Бурятии посоревнуются кинологи со служебными собаками
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ежегодно в Бурятии проводятся соревнования по многоборью со служебными собаками на лично-командное первенство УФСИН региона
Активисты проверили оснащение парковочными местами объекты социальной инфраструктуры города Улан-Удэ. Общественники проверили несколько объектов
Сегодня в Улан-Удэ прошёл республиканский смотр-конкурс на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» и «Лучший газодымозащитник»
Память о великом джазмене, народном артисте РСФСР, забайкальце Олеге Лундстреме в Чите укрепили ещё и информационно-охранной доской на доме, в котором прошли первые годы жизни маэстро
Вывезли 20 мешков мусора
Они показали детям упражнения и рассказали о безопасности на дороге
Артисты исполнили ёхор и рассказали пословицы
Стражи порядка рассказали о вредных привычках
Около 100 человек отжимались и метали снаряды
Праздник пройдёт в рамках благотворительной акции
Мальчика назвали Андрей
Занятие проведёт московский эксперт Александр Плотников
Лидером рынка является LADA
В Улан-Удэ специалисты прочитали студентам лекции, провели игры и викторины
Студенты прочитают доклады, стихи