В Бурятии посоревнуются кинологи со служебными собаками

Ежегодно в Бурятии проводятся соревнования по многоборью со служебными собаками на лично-командное первенство УФСИН региона



21 июня кинологи отмечают свой профессиональный праздник, поэтому проведение соревнований проводят накануне. В этом году соревнования будут проходить три дня с 23-го по 25-е мая.



25 мая состоится торжественная часть соревнований, включающая в себя показательные выступления. Будут продемонстрированы основные элементы курса дрессировки и управления служебной собакой, такие как поиск собакой наркотических средств у человека, в багаже, на местности; обнаружение взрывчатых веществ в багаже, в отдельном транспорте; задержание бежавшего вооруженного преступника и другое.



Кроме общих курсов дрессировки, в программу соревнований входят: задержание преступников, поиски наркотических средств, досмотр багажа, автотранспорта, поиск преступников по следу и многое другое, сообщает пресс-служба УФСИН.

