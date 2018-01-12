Жители Бурятии активно сдают незаконное оружие

С начала 2018 года в центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Бурятии добровольно сдали 4 единицы оружия. За 2017 год сотрудники Росгвардии приняли 21 единицу оружия и около 130 боеприпасов



За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов предусмотрено вознаграждение.



- За целое оружие определена сумма в размере 5 тысяч рублей, если оружие неисправно - 2,5 тысячи рублей, за составные части по 500 рублей, - сообщил старший инспектор центра Иван Лоскутников.



По статистике больше всего оружия сдают в районах республики. Чаще всего его находят на чердаках, сеновалах, сараях.



Так, летом 2017 года жительница Тарбагатайского района во время ремонта бани, случайно обнаружила на чердаке огнестрельное гладкоствольное охотничье оружие «Бердана», 32 калибра, 1948 года выпуска, которое она тут же сдала в районное подразделение Росгвардии.



Как отмечают специалисты центра, обязательно устанавливается личность гражданина, сдающего оружие, обстоятельства добровольной сдачи или обнаружения оружия. Проверяются данные о количестве, виде, модели, серии, годе изготовления оружия, а так же видимые дефекты, сообщает пресс-служба ведомства.

