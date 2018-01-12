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В Улан-Удэ проводят бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства
Общество, 12.01.2018 14:39 Фото:
В эти выходные ветеринары будут выезжать для вакцинации в посёлки Аршан и Южный
Улан-Удэ объявили угрожаемой зоной из-за выявленных случаев бешенства в нескольких районах Бурятии, в том числе – Тарбагатайском, прилегающем к городу. И сейчас в столице республики проводится профилактическая вакцинация домашних животных.
- С выявлением случаев бешенства в регионе мы перешли на усиленный режим: работаем в выходные дни, проводим подворную вакцинацию. Также мы организовываем стационарные пункты в ДНТ и СНТ. То есть заранее распространяем листовки, размещаем объявления, что мы в определённые дни в определённое время будем проводить в пунктах профилактическую вакцинацию. Вакцинация против бешенства – бесплатная, - рассказал Бэликто Нимбуев, заместитель начальника Улан-Удэнской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.
В будни специалисты работают с управляющими компаниями – ставят прививки животным, находящимся в многоквартирных домах. В выходные они обходят частный сектор.
- В первую очередь, мы стараемся провести вакцинацию домашних животных в частном секторе, который расположен ближе к лесному массиву, ближе к Тарбагатайскому району, - продолжил он.
Завтра и в воскресенье, 13 и 14 января, специалисты будут работать в посёлках Аршан, Южный (СНТ «Пищевик», «Строитель») с 10 до 16 часов. В городской станции просят жителей по возможности находиться дома, чтобы сотрудники могли зайти к ним домой и поставить прививки кошкам, собакам. Ветеринары отмечают, что с помощью вакцинации улан-удэнцы смогут обезопасить как своих домашних животных, так и себя, своих близких от опасного заболевания.
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