Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников детского центра в Бурятии

Полицейские и общественники поздравили с новогодними праздниками воспитанников Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей



В гости к ребятам пришли сразу три Деда Мороза, что вызвало неподдельный восторг ребят – как младших, так и постарше.



Сказочный облик примерили инспектор ДПС, депутат райсовета и местный частный предприниматель, сообщили в УГИБДД по республике.



По традиции, персонажи новогодних сказок вместе с детьми водили вокруг елки хоровод, слушали стихотворения о зиме и волшебстве, которые им наперебой рассказывали воспитанники.



В награду за тщательную подготовку к встрече сказочных волшебников и веру в чудо они вручили детям сладкие подарки, а полицейский Дед Мороз, пользуясь случаем, напомнил ребятам о соблюдении правил безопасности при катании на ледовых горках и движении на зимних дорогах.