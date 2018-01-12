|
12 Января
11 Января
Популярное
|
Жителям Бурятии напомнили, чем грозит неиспользование участка по назначению
Общество, 12.01.2018 10:56 Фото:
За неиспользование земельного участка по назначению собственнику грозит штраф или изъятие участка
Об этом напоминает филиал Кадастровой палаты по Бурятии.
На сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о более 450 тысячи земельных участках на территории республики. Для каждого такого участка установлено, в каких целях он может использоваться, например, для строительства домов, предприятий, ведения сельского хозяйства, заповедников и другого. Использовать их не по назначению запрещается.
Так, приобретая земельный участок, многие жители Бурятии рассчитывают в дальнейшем либо продать его дороже, либо использовать под строительство объектов недвижимости. При этом зачастую не учитывают то, что с момента приобретения земельного участка появляются не только права, но и обязанности.
Одной из обязанностей, установленных статье 42 Земельного кодекса РФ, является как раз использование участка в соответствии с целевым назначением, причем способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
За неисполнение данной обязанности статьей 8.8 КоАП РФ предусмотрен штраф от трех до семисот тысяч рублей. В случае если участок, предназначенный для ведения сельского хозяйства или строительства, не используется по целевому назначению в течение трех лет и законом не установлен более длительный срок, то в соответствии со статьей 284 ГК РФ он может быть изъят у собственника в судебном порядке.
Правообладатель имеет право изменить целевое назначение своего участка. Для этого необходимо обратиться в органы местного самоуправления с соответствующим заявлением. Узнать текущее назначение своего участка можно, запросив в Кадастровой палате выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщили в пресс-службе филиала Кадастровой палаты по Бурятии.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жителям рассказывали о русской культуре и показали документальный фильм
В Тункинском районе сотрудники ГИБДД и активисты отряда ЮИД провели акцию «Осторожно, дети». Профилактическое мероприятие поддержал глава сельского поселения «Хужиры» Валерий Сыбенов
Студенческие игры состоятся весной 2019 года в Красноярске
У купелей будут круглосуточно дежурить спасатели, полиция и медики
Полицейские и общественники поздравили с новогодними праздниками воспитанников Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
В Иволгинском районе свидетельство о рождении получил новорождённый Артём, а в Кабанском – Варвара. Также узами брака скрепили свои отношения двое влюблённых
Годовалому малышу из Аги, больному смертельным мрамором, срочна нужна помощь. Если упустить время, Бэлиг не выживет
Образовательные объекты появятся в разных районах столицы
За неиспользование земельного участка по назначению собственнику грозит штраф или изъятие участка
Из перечня документов исключили ряд справок и выписок
Норма составила не более 2% транс-изомеров
Авария произошла в центре города
Самими популярными стали детские новогодние подарки
В ходе игры учащиеся проверили знания по юридической дисциплине
Правда, Бурятия оказалась в списке «Фрирайд без подъёмников»
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...