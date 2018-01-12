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Жителям Бурятии напомнили, чем грозит неиспользование участка по назначению

Жителям Бурятии напомнили, чем грозит неиспользование участка по назначению
Общество,  12.01.2018 10:56 Фото:pixabay.com
За неиспользование земельного участка по назначению собственнику грозит штраф или изъятие участка

Об этом напоминает филиал Кадастровой палаты по Бурятии.

На сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о более 450 тысячи земельных участках на территории республики. Для каждого такого участка установлено, в каких целях он может использоваться, например, для строительства домов, предприятий, ведения сельского хозяйства, заповедников и другого. Использовать их не по назначению запрещается.

Так, приобретая земельный участок, многие жители Бурятии рассчитывают в дальнейшем либо продать его дороже, либо использовать под строительство объектов недвижимости. При этом зачастую не учитывают то, что с момента приобретения земельного участка появляются не только права, но и обязанности.

Одной из обязанностей, установленных статье 42 Земельного кодекса РФ, является как раз использование участка в соответствии с целевым назначением, причем способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

За неисполнение данной обязанности статьей 8.8 КоАП РФ предусмотрен штраф от трех до семисот тысяч рублей. В случае если участок, предназначенный для ведения сельского хозяйства или строительства, не используется по целевому назначению в течение трех лет и законом не установлен более длительный срок, то в соответствии со статьей 284 ГК РФ он может быть изъят у собственника в судебном порядке.

Правообладатель имеет право изменить целевое назначение своего участка. Для этого необходимо обратиться в органы местного самоуправления с соответствующим заявлением. Узнать текущее назначение своего участка можно, запросив в Кадастровой палате выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщили в пресс-службе филиала Кадастровой палаты по Бурятии.

земельные участки
 
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