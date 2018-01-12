Жителям Бурятии напомнили, чем грозит неиспользование участка по назначению

За неиспользование земельного участка по назначению собственнику грозит штраф или изъятие участка



Об этом напоминает филиал Кадастровой палаты по Бурятии.



На сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о более 450 тысячи земельных участках на территории республики. Для каждого такого участка установлено, в каких целях он может использоваться, например, для строительства домов, предприятий, ведения сельского хозяйства, заповедников и другого. Использовать их не по назначению запрещается.



Так, приобретая земельный участок, многие жители Бурятии рассчитывают в дальнейшем либо продать его дороже, либо использовать под строительство объектов недвижимости. При этом зачастую не учитывают то, что с момента приобретения земельного участка появляются не только права, но и обязанности.



Одной из обязанностей, установленных статье 42 Земельного кодекса РФ, является как раз использование участка в соответствии с целевым назначением, причем способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.



За неисполнение данной обязанности статьей 8.8 КоАП РФ предусмотрен штраф от трех до семисот тысяч рублей. В случае если участок, предназначенный для ведения сельского хозяйства или строительства, не используется по целевому назначению в течение трех лет и законом не установлен более длительный срок, то в соответствии со статьей 284 ГК РФ он может быть изъят у собственника в судебном порядке.



Правообладатель имеет право изменить целевое назначение своего участка. Для этого необходимо обратиться в органы местного самоуправления с соответствующим заявлением. Узнать текущее назначение своего участка можно, запросив в Кадастровой палате выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщили в пресс-службе филиала Кадастровой палаты по Бурятии.



