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В Иркутске перебегавший не по «зебре» мальчик попал в больницу
Общество, 12.01.2018 08:07 Фото:
Почти одновременно в столице Приангарья произошло 4 ДТП
11 января около 12 часов дня в Иркутске на улице Култукской 45-летний местный житель сбил несовершеннолетнего, который переходил дорогу не по «зебре». 7-летнего ребёнка госпитализировал экипаж скорой медицинской помощи.
Еще одно транспортное происшествие произошло на объездной дороге микрорайона Ново-Ленино. Там 46-летняя иркутянка за рулём «Тойоты», не справившись с управлением, допустила сбила пешехода и вылетела на полосу встречного движения. Там «Тойота» столкнулась с автомобилем «Митсубиси Паджеро».
А несколькими минутами ранее на этом же участке дороги водитель автомобиля «Митсубиси Каризма» врезался в световую опору. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.
Также, около 14 часов 50 минут на пересечении улиц Советская и Депутатская произошло еще одно столкновение автомобилей «Рено Логан» и «Тойота Ленд Крузер». Как выяснили инспекторы ДПС, 56-летний водитель внедорожника, двигался со стороны улицы Красноярская в направлении улицы Партизанская, врезался в «Рено» под управлением 62-летнего иркутянина. От удара «Рено» занесло к остановке общественного транспорта.
К счастью, никто из пешеходов находящихся на остановке и рядом не пострадал. В результате ДТП с незначительными травмами в медицинское учреждение обратился водитель автомобиля «Рено», сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».
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