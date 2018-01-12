В Иркутске перебегавший не по «зебре» мальчик попал в больницу













А несколькими минутами ранее на этом же участке дороги водитель автомобиля «Митсубиси Каризма» врезался в световую опору. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. А несколькими минутами ранее на этом же участке дороги водитель автомобиля «Митсубиси Каризма» врезался в световую опору. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.









Также, около 14 часов 50 минут на пересечении улиц Советская и Депутатская произошло еще одно столкновение автомобилей «Рено Логан» и «Тойота Ленд Крузер». Как выяснили инспекторы ДПС, 56-летний водитель внедорожника, двигался со стороны улицы Красноярская в направлении улицы Партизанская, врезался в «Рено» под управлением 62-летнего иркутянина. От удара «Рено» занесло к остановке общественного транспорта.



К счастью, никто из пешеходов находящихся на остановке и рядом не пострадал. В результате ДТП с незначительными травмами в медицинское учреждение обратился водитель автомобиля «Рено», сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Иркутское». Также, около 14 часов 50 минут на пересечении улиц Советская и Депутатская произошло еще одно столкновение автомобилей «Рено Логан» и «Тойота Ленд Крузер». Как выяснили инспекторы ДПС, 56-летний водитель внедорожника, двигался со стороны улицы Красноярская в направлении улицы Партизанская, врезался в «Рено» под управлением 62-летнего иркутянина. От удара «Рено» занесло к остановке общественного транспорта.К счастью, никто из пешеходов находящихся на остановке и рядом не пострадал. В результате ДТП с незначительными травмами в медицинское учреждение обратился водитель автомобиля «Рено», сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».













11 января около 12 часов дня в Иркутске на улице Култукской 45-летний местный житель сбил несовершеннолетнего, который переходил дорогу не по «зебре». 7-летнего ребёнка госпитализировал экипаж скорой медицинской помощи.Еще одно транспортное происшествие произошло на объездной дороге микрорайона Ново-Ленино. Там 46-летняя иркутянка за рулём «Тойоты», не справившись с управлением, допустила сбила пешехода и вылетела на полосу встречного движения. Там «Тойота» столкнулась с автомобилем «Митсубиси Паджеро».