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В Тункинском районе Бурятии ушёл из жизни ветеран Дандин-Сырен Сушкеев

В Тункинском районе Бурятии ушёл из жизни ветеран Дандин-Сырен Сушкеев
Общество,  11.01.2018 09:34 Фото:"Тунка 24"
Ветеран Великой Отечественной ушёл из жизни на 90-м году жизни

После продолжительной болезни ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Дандин-Сырен Сыденович Сушкеев, сообщает «Тунка 24».

Дандин-Сырен Сушкеев родился 25 января 1927 года в крестьянской семье в селе Хойтогол. Лишившись в детстве отца, воспитывался в семье дяди. Дядя Дагба был кузнецом, пользовался большим уважением среди односельчан как мастер-умелец и грамотный человек. Перед войной Дандин-Сырен окончил 5 классов Шимкинской школы-интерната и мечтал учиться дальше, но война изменила планы. Рано повзрослев, начал трудиться в колхозе. В то же время он душой стремился на фронт.

25 января 1945 года Дандин-Сырена Сушкеева призывают в ряды Красной армии и направляют в 9 учебный полк, дислоцирующийся на станции Мальта Иркутской области. В то время война на западе шла к завершению. По окончании курсов младших командиров его направляют на Дальневосточный фронт. 18-летний командир 43-й мотострелковой роты принимает участие в наступательной операции о разгрому Квантунской армии с 9 августа по 2 сентября 1945 года.

Военные действия Красной армии под командованием маршала Родиона Малиновского завершились победоносно. Дандин-Сырену Сыденовичу довелось служить в охране штаба, не раз видеть слышать маршала. Он с теплотой вспоминал организаторский талант, хладнокровие и человечность полководца. На войне были и потери: из 45 воевавших земляков домой вернулись 18.

После окончания войны с Японией Сушкеев выучился на стрелка-радиста в авиашколе в Читинской области и восемь лет служил старшим авиамехаником авиаполка на Южном Сахалине, затем в Северной Корее. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией».

Вернувшись на родину, работал бригадиром в колхозе им. Молотова, мастером цеха в Окинской геолого-разведочной экспедиции, но большую часть жизни – 30 лет, проработал в звероводческом хозяйстве (ПОХ), где был токарем, кузнецом, дизельщиком, сварщиком, инженером-технологом и начальником производства.

Находясь в гуще людей и невольно сталкиваясь с личными проблемами своих коллег и работников, по мере возможности помогал людям, притягивая их к себе словно магнитом. Так, неосознанно, по наитию, он стал продолжателем своего шаманского рода. Дандин-Сырен Сыденович долго отказывался от обряда посвящения в шаманы. Однако жизненные ситуации, особенно семейные, череда несчастий будто специально подталкивали его к столь непростому решению. Он слышал голоса предупреждений, напутствий, видел в снах будущее близких. Трагедия со старшим сыном окончательно определила выбор.

«Не делайте людям зла, оно возвращается обратно» – было главной заповедью дедушки Данилы.

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 декабря 2017 года на 91-м году ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны из Окинского района Наханцаков Доржо Цыреторович. 
ветераны ВОВ некролог
 
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