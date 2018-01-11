 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Января

На Центральном стадионе Бурятии установлен рекорд по числу посетителей

10 Января

Популярное

Сестра пропавшего в Питере военного из Бурятии собирает деньги на билет

Сестра пропавшего в Питере военного из Бурятии собирает деньги на билет
Общество,  11.01.2018 08:33
Девушка намерена лично разыскивать брата в северной столице

Как сообщал «Байкал-Daily», в Санкт-Петербурге пропал 22-лений житель Бурятии Хафизулла Умидулла. Молодой человек служил в Улан-Удэ в войсковой части 65262. Оттуда он отправился с сослуживицей в отпуск. Они вместе прибыли на вокзал северной столицы и разъехались: она в гости к брату, он - в хостел на улице Итальянская. На следующий день улан-удэнцы договорились о встрече.

Однако встретиться им не удалось – молодой человек пропал. Вечером он вышел на прогулку по ночному городу и исчез. Его вещи по-прежнему хранятся в комнате хостела, которая проплачена до конца отпуска – 11 января.

Сестра Умидулла Адела Матафанова с мужем сегодня отправились в Питер на поиски. Девушка будет вместе с волонтёрами ходить по улицам, больницам, лично побеседует с полицейскими и убедится, его ли вещи хранятся в хостеле.

Однако, поездка затратна для молодой семьи. Девушка накануне на своей странице ВКонтакте обратилась к неравнодушным горожанам с просьбой помочь в сборе средств на дорогу. Ей удалось собрать 20 тысяч. Однако билеты обошлись в 40.

- У меня муж военный, мы хотели приобрести билеты по воинским перевозочным документам (ВПД), а деньги собирали на обратный билет для брата. Но как оказалось прямых рейсов из Улан-Удэ до Санкт- Петербурга нет. Только с Иркутска. Мы бы не смогли поменять ВПД с Иркутска до Питера, но необходимо было бы написать рапорт, а это практически ещё сутки ждать пришлось бы. А потом ещё одни сутки чтобы вылететь из Иркутска до Питера прямым рейсом, - поделилась с «Байкал-Daily» Адела.

Чтобы не терять драгоценные двое суток родственникам пришлось потратить все собранные деньги на билеты. По словам девушки, у них в кармане осталось всего лишь пять тысяч рублей. И она по-прежнему просит неравнодушных помочь им с деньгами. Реквизиты она опубликовала у себя на странице в социальной сети. 

- У меня впервые такая ситуация в жизни. Совершенно не знаю, что делать. Мы записываем, всех, кто перечислил деньги и потом хотим вернуть оставшиеся средства обратно людям, а то как-то неудобно, – призналась Адела.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге пропал военный из Бурятии


розыск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Митрополичий хор представил в Улан-Удэ обновлённую рождественскую программу
Митрополичий хор представил в Улан-Удэ обновлённую рождественскую программу
Общество, 11.01.2018
В неё вошли русская духовная музыка, обработка народных песен и рождественские колядки
Робот расскажет россиянам о ЗОЖ и донорстве
Общество, 11.01.2018
Виртуальный помощник ответит на вопросы жителей в мессенджерах
Константин Мошковский о снеге на крышах Улан-Удэ: Есть угроза - обязаны ликвидировать
Константин Мошковский о снеге на крышах Улан-Удэ: Есть угроза - обязаны ликвидировать
Общество, 11.01.2018
Администрация Улан-Удэ в режиме онлайн следит за уборкой снега в городе, особенно скопившегося на крышах и потенциально угрожающего жизням горожан
В Улан-Удэ два дня будут отключать свет (адреса)
В Улан-Удэ два дня будут отключать свет (адреса)
Общество, 11.01.2018
Ожидается масштабное отключение
470 молодых семей Иркутской области получат деньги на жильё
Общество, 11.01.2018
В 2018 году финансирование программы «Молодым семьям – доступное жильё» в области увеличено в два раза
В Улан-Удэ напомнили, при каких температурах отменяются уроки
В Улан-Удэ напомнили, при каких температурах отменяются уроки
Общество, 11.01.2018
При значениях 38 градусов мороза и ниже, занятия отменяются для всех школьников
В муниципальных автобусах Улан-Удэ цена проезда выросла до 20 рублей
В муниципальных автобусах Улан-Удэ цена проезда выросла до 20 рублей
Общество, 11.01.2018
До недавнего времени в автобусах муниципального предприятия по маршрутам № 2, № 37 брали с пассажиров 17 рублей
Баргузинский заповедник отмечает 101 день рождения
Баргузинский заповедник отмечает 101 день рождения
Общество, 11.01.2018
В этот же день празднует день образования и заповедная система всей России
Турнир по хоккею с мячом прошёл в Бурятии
Турнир по хоккею с мячом прошёл в Бурятии
Общество, 11.01.2018
28 декабря в селе Хужир сельского поселения «Бурунгольское» Окинского района прошел турнир по хоккею с мячом
Штрафы за незаконную добычу драгметаллов могут увеличить в 5 раз
Общество, 11.01.2018
Максимальные санкции составят до 250 тысяч рублей
Почти 45 тысяч тонн снега вывезли с улиц Иркутска
Почти 45 тысяч тонн снега вывезли с улиц Иркутска
Общество, 11.01.2018
На уборке улиц задействовано более 100 единиц техники и 200 человек
В Улан-Удэ 26 домов, детсад и школа остались без тепла
Общество, 11.01.2018
Жители Октябрьского района на весь день остались без отопления
Москвичи снимут фильм о феномене Итигэлова (видео)
Москвичи снимут фильм о феномене Итигэлова (видео)
Общество, 11.01.2018
Некоммерческая организация «Новый институт культурологии» снимет документальную ленту о жизни Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова
Улан-удэнцев приглашают на встречу с культурологом Кириллом Разлоговым
Общество, 11.01.2018
Он проведёт дискуссию на тему российского буддизма

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^