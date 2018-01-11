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Сестра пропавшего в Питере военного из Бурятии собирает деньги на билет
Общество, 11.01.2018 08:33
Девушка намерена лично разыскивать брата в северной столице
Как сообщал «Байкал-Daily», в Санкт-Петербурге пропал 22-лений житель Бурятии Хафизулла Умидулла. Молодой человек служил в Улан-Удэ в войсковой части 65262. Оттуда он отправился с сослуживицей в отпуск. Они вместе прибыли на вокзал северной столицы и разъехались: она в гости к брату, он - в хостел на улице Итальянская. На следующий день улан-удэнцы договорились о встрече.
Однако встретиться им не удалось – молодой человек пропал. Вечером он вышел на прогулку по ночному городу и исчез. Его вещи по-прежнему хранятся в комнате хостела, которая проплачена до конца отпуска – 11 января.
Сестра Умидулла Адела Матафанова с мужем сегодня отправились в Питер на поиски. Девушка будет вместе с волонтёрами ходить по улицам, больницам, лично побеседует с полицейскими и убедится, его ли вещи хранятся в хостеле.
Однако, поездка затратна для молодой семьи. Девушка накануне на своей странице ВКонтакте обратилась к неравнодушным горожанам с просьбой помочь в сборе средств на дорогу. Ей удалось собрать 20 тысяч. Однако билеты обошлись в 40.
- У меня муж военный, мы хотели приобрести билеты по воинским перевозочным документам (ВПД), а деньги собирали на обратный билет для брата. Но как оказалось прямых рейсов из Улан-Удэ до Санкт- Петербурга нет. Только с Иркутска. Мы бы не смогли поменять ВПД с Иркутска до Питера, но необходимо было бы написать рапорт, а это практически ещё сутки ждать пришлось бы. А потом ещё одни сутки чтобы вылететь из Иркутска до Питера прямым рейсом, - поделилась с «Байкал-Daily» Адела.
Чтобы не терять драгоценные двое суток родственникам пришлось потратить все собранные деньги на билеты. По словам девушки, у них в кармане осталось всего лишь пять тысяч рублей. И она по-прежнему просит неравнодушных помочь им с деньгами. Реквизиты она опубликовала у себя на странице в социальной сети.
- У меня впервые такая ситуация в жизни. Совершенно не знаю, что делать. Мы записываем, всех, кто перечислил деньги и потом хотим вернуть оставшиеся средства обратно людям, а то как-то неудобно, – призналась Адела.
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