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В Окинском районе Бурятии простились с последним ветераном Великой Отечественной

В Окинском районе Бурятии простились с последним ветераном Великой Отечественной
Общество,  10.01.2018 17:25
31 декабря на 91-м году жизни ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Окинского района Наханцаков Доржо Цыреторович

Районные администрация и Совет депутатов выразили глубокие соболезнования родным и близким. Он был последним ветераном в районе, сообщает пресс-служба администрации Окинского района.

Доржо Цыреторович родился 20 мая 1927 года в селе Сорок. Некоторое время семья жила и работала в колхозе «Ногоон Уула» (в настоящее время там находится посёлок Самарта).

В ноябре 1943 года он был призван в армию Тункинским РВК, рядовым. Как только объявили о полном разгроме гитлеровской Германии, их увезли в учебный пункт в Хара-Нур.

Участвовал в войне с империалистической Японией с 9 августа по 2 сентября 1945 года, был демобилизован в апреле 1951 года. В составе 236-й стрелковой дивизии он прошёл через Малый Хинган и Маньчжурию и 7 августа вступил в свой первый бой с японцами. Также он участвовал в освобождении Маньчжурии и Хайлара, через Монголию дошел до Порт-Артура.

После капитуляции Японии Доржо Цыреторович вернулся домой и сразу поступил на службу в милицию. Вступил в члены ВЛКСМ, а затем - в ряды КПСС. Он всегда занимал активную жизненную позицию, 22 года являлся народным заседателем в суде.

В течение трех созывов был депутатом сомонного Совета, также депутатом аймачного Совета. Встречался с избирателями, внимательно выслушивал их проблемы и по возможности делал всё, что было в его силах.

Прослужив в милиции более 25 лет, стал заведующим интернатом Орликской средней школы. Затем работал снабженцем в колхозе им. Ленина.

Доржо Цыреторович удостоен высоких наград и званий: орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За Победу над Японией», медалью Жукова, медалью «За трудовое отличие», «За отличную службу в МВД» 1-й, 2-й, 3–й степеней, юбилейными медалями: 20,30,40,50,60,70 лет Победы в Великой Отечественной войне, 30,50,60,70 лет Советской Армии и Военно-Морского Флота, «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда». Также удостоен звания «Почётный гражданин Окинского района Бурятии».




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