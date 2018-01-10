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Британская газета Guardian рассказала об Ариунбаатаре Ганбаатаре

Британская газета Guardian рассказала об Ариунбаатаре Ганбаатаре
Общество,  10.01.2018 13:08
В начале января влиятельное британское издание The Guardian на своём сайте опубликовало большой материал о «монгольском оперном феномене»

Автор статьи Кейт Моллсон в своей статье рассказывает об успехе монгольских певцов на мировой оперной сцене. Она ставит в центр повествования карьеру солиста Бурятского театра оперы и балета Ариунбаатара Ганбаатара, сообщает пресс-служба театра.

Журналист в начале своей статьи описывает прошлогоднюю победу баритона на конкурсе BBC «Певец мира»:

«Прошлым летом видео из Кардиффа, запечатлевшее слезы восторга на лице известнейшего педагога по оперному пению Мэри Кинг, облетело весь мир и стало вирусным в Улан-Баторе. Что же заставило её расплакаться? Монгольский баритон Ариунбаатар Ганбаатар. Высокий, широкоплечий, с широкой улыбкой и величественным голосом, 29-летний певец исполнил произведения Россини, Верди и Чайковского - и покорил всех, включая судей, присудивших исполнителю приз в номинации «Романс».




The Guardian также вкратце рассказал о жизни монгольского певца, выросшего в семье животноводов. Он успел поработать водителем такси и артистом хора монгольской милиции перед тем,как покорить лучшие залы Европы и России, исполняя виднейшие оперные арии из мирового репертуара, в том числе и на сцене Бурятского театра оперы и балета.

«Он звучал потрясающе. Его голос сдержан и великолепен. Сам певец знает как себя подать, обладает внутренней силой и одновременно ведет себя очень непринужденно и обаятельно - такое сочетание очень редко встречается», - приводит слова Мэри Кинг британская газета.

А бурятская публика может только порадоваться достижениям Ариунбаатара Ганбаатара, которого совсем скоро можно будет услышать на сцене Бурятского оперного в партии барона Скарпиа в опере Джакомо Пуччини «Тоска»
театр оперы и балета оперное искусство
 
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