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Звёзды Бурятского оперного театра представят оперу «Тоска»

Звёзды Бурятского оперного театра представят оперу «Тоска»
Общество,  09.01.2018 11:08
Зрители увидят великолепный дуэт Ариунбаатара Ганбаатар и Михаила Пирогова

18 января на сцене Бурятского театра оперы и балета звёздный состав солистов представит оперу Джузеппе Верди «Тоска». В роли Марио Каварадосси выступит любимец публики, лауреат международных конкурсов, недавно награждённый медалью «За заслуги перед Бурятией», солист Михаил Пирогов. Бароном Скарпиа в этот вечер будет баритон Ариунбаатар Ганбаатар, удостоившийся летом прошлого года приза престижного конкурса «Певец мира» в Великобритании. Партию Флории Тоски исполнит заслуженная артистка Монголии Уянга Унушихбаярын, сообщает пресс-служба Бурятского оперного театра.

Ведущая солистка театра оперы и балета Монголии, отличница культуры Монголии, кавалер ордена «Полярная звезда» Уянга Унушихбаярын исполнит ведущую партию в опере Джузеппе Верди не в первый раз. В роли Флории Тоски монгольская певица дебютировала на премьерном показе постановки в 2015 году. Для Михаила Пирогова и Ариунбаатара Ганбаатара это будет третье совместное выступление в сезоне на родной сцене: вместе тенор и баритон уже выступали в «Кармен» и «Бале-маскараде».

Над постановкой оперы «Тоска» работал художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета, народный артист РФ Юрий Лаптев, дирижер Мариинского театра заслуженный артист РФ Леонид Корчмар, главный художник Донецкого национального академического театра оперы и балета заслуженный художник Украины Сергей Спевякин, а художником по костюмам выступила известная модельер Наталья Сыздыкова из Хабаровского краевого музыкального театра, номинант премии «Золотая маска».
оперное искусство
 
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