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В Улан-Удэ состоится массовый спуск горнолыжников и сноубордистов
Общество, 27.12.2017 15:00 Фото:
Таким образом любители активного отдыха хотят привлечь внимание к проблеме отсутствия современной горнолыжной инфраструктуры
В субботу, 30 декабря, на горе Орлиная на Верхней Берёзовке состоится необычный флешмоб - массовый спуск горнолыжников и сноубордистов.
К акции приглашаются все желающие. Цель мероприятия - привлечь внимание общественности и властей к проблеме отсутствия современной горнолыжной инфраструктуры в черте города.
- Прошли годы, а мы всё ждём. А ведь началу эпопеи по проектированию и строительству горнолыжного комплекса на горе Орлиной в окрестностях Улан-Удэ скоро исполнится 15 лет! Так же, как и прошедший в этом году десятилетний юбилей «создания» горнолыжного курорта на горе Бычьей, - поделились с «Байкал-Daily» организаторы. - Юбилеи и круглые даты – это, конечно, хорошо, но не в нашем случае. Ведь это очень удивительно и печально, что имея все природные условия, имея подходящие склоны, расположенные в городской черте и прекрасные горы на нашем многоснежном восточном побережье Байкала, в нашей республике до сих пор нет современной и развитой горнолыжной инфраструктуры. Чего не скажешь о наших соседях, иркутянах, читинцев и даже степняков-монголов…Там, несмотря на кризисы и международное положение, горнолыжная жизнь бьёт ключом.
Отметим, в Иркутской области активно работают 12 горнолыжных баз различного уровня, самой крупной из которых является хорошо известный и популярный в Бурятии горнолыжный курорт «Гора Соболиная» в Байкальске. Кроме этого, в Приангарье имеются два горнолыжных склона в окрестностях Листвянки и в пригороде Шелехова («Олха»). Есть горнолыжные базы в Саянске, Тулуне, две в Братске, а также недалеко от Ангарска. Кроме этого есть горнолыжная инфраструктура и в самом Иркутске, там располагаются две базы: в центре отдыха «Ерши» и в районе Академгородка. Таким образом, каждый иркутянин имеет возможность в выходные или в конце рабочего дня активно отдохнуть и покататься на хорошо освещённом в вечернее время склоне.
- Нашему городу крайне необходим горнолыжный комплекс – это факт. Тем более что для его появления нами и городом сделано немало. Сразу после начала работы Федерации экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим», была поставлена задача: найти в окрестностях Улан-Удэ подходящий для создания горнолыжного курорта склон. И когда он был найден и одобрен ведущими проектировщиками России, был подготовлен проект круглогодичного центра активного отдыха «Парк Адреналин», который должен был расположиться у подножья горы Орлиная на Верхней Берёзовке. Дело вроде пошло. Идею поддержала администрация города и проект был представлен на Байкальском экономическом форуме, который проходил в столице республики в 2010 году. Дальше больше: была выделена земля, сформирован участок под строительство, произведены геологические изыскания, разработана концепция будущей горнолыжки, сделан мастер-план. В надежде войти в федеральную программу к юбилею города на горе даже вырубили, расчистили и частично подготовили основание под трассы и учебный склоню. Но, увы, город денег не получил, а трассы, трассы зарастают кустарником и который уже год размываются весенними вешними водами, - рассказали в Федерации «Байкальский экстрим».
Сбор участников массового спуска 30 декабря в 13 часов у площадки кафе «Кулькисон» (Верхняя Берёзовка).
Как сообщал «Байкал-Daily», горнолыжный комплекс «Адреналин» планировали открыть уже в 2016 году. Тогда рисовали радужные планы строительства современных лыжных трасс, а также горнолыжного комплекса с канатной дорогой. Летом прошлого года сообщалось, что стоимость проекта, по предварительным подсчётам, составляет 2,2 миллиарда рублей.
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