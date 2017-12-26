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В Бурятии ушёл из жизни заслуженный тренер Валерий Сыдеев

В Бурятии ушёл из жизни заслуженный тренер Валерий Сыдеев
Общество,  26.12.2017 10:13
Сегодня ночью из-за продолжительной тяжёлой болезни ушёл из жизни известный тренер по вольной борьбе Валерий Сыдеев

Валерий Манзаракшеевич внёс огромный вклад в развитие и популяризацию как вольной борьбы, так и бурятской национальной борьбы «бухэ барилдаан». Он совмещал тренерскую и общественную деятельность с профессиональной журналистикой, сообщает паблик «Борцы Бурятии».

Заслуженный тренер России по вольной борьбе Валерий Сыдеев за годы тренерской работы воспитал десятки мастеров спорта СССР и России по различным видам борьбы, 5 мастеров международного класса, 3 заслуженных мастера спорта России. Его ученики работают тренерами сборных команд России и Бурятии, четверо из них носят почётное звание «Заслуженный тренер России». 

Важное место в тренерской деятельности Валерия Манзаракшеевича занимала работа с людьми с ограниченными физическими возможностями. Он подготовил победителей Сурдлимпийских игр, чемпионов Европы и мира среди слабослышащих спортсменов.

Борцовское сообщество Бурятии приносит соболезнования родным и близким Валерия Манзаракшеевича.

Напомним, в сентябре на 69-м году жизни скончался ещё один прославленный тренер - Фёдор Махутов, воспитавший многих известных бурятских борцов. Он очень сильно переживал гибель своего воспитанника, двукратного победителя первенства Европы Юрия Власко, убитого этим летом на Байкале. 

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