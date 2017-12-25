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Из желудка жительницы Бурятии удалили 150 гвоздей, шурупов, гаек и болтов
Общество, 25.12.2017 10:34 Фото:
Предметы уже начали окисляться в желудке, и сколько они там находились никому не известно, кроме самой пациентки
В региональный сосудистый центр Республиканской клинической больницы имени Н.А.Семашко в начале декабря поступила 74-летняя жительница Иволгинского района. Пациентке оказали всю необходимую помощь, состояние после лечения было стабильным, но присутствовала температура по неизвестным причинам, сообщает пресс-служба РКБ им. Семашко.
Лечащий врач, чтобы проверить возможную анемию, назначил процедуру ФЭГДС - фиброэзофагогастродуоденоскопию. Во время процедуры гастроскопии оптическая аппаратура вводится через ротовую полость, для визуализации слизистой оболочки пищевода, желудка, двенадцатиперстной, а в некоторых случаях, и начального отдела тонкой кишки.
Процедуру ФЭГДС выполнила врач Ирина Голышева. При эндоскопическом осмотре выяснилось, что горло и пищевод находятся в идеальном состоянии, врач продвинулся дальше и зашёл в желудок, где предстала удивительная и совершенно неожиданная картина. В желудке в химусе (жидкое содержимое желудка, состоящее из частично переваренной пищи, желудочного и кишечного соков, секретов желёз, жёлчи) находилось огромное количество инородных тел.
При детальном осмотре были обнаружены гвозди, шурупы, болты. Врач попыталась удалить с помощью эндоскопа инородные тела, получилось вытащить 4 гвоздя, но дальше врач не стала рисковать и срочно вызвала хирургов для консультации.
Врач отделения гнойной хирургии Булат Шоболов и хирург торакального отделения Чингис Батуев назначили рентген брюшной полости, позже на рентгенограмме они увидели громадный инородный объект в желудке.
- Детальное изучение снимка вызвало опасение угрозы перфорации стен желудка, то есть возможное возникновение сквозных отверстий в желудке, сопровождающееся попаданием его содержимого в свободную брюшную полость. Пища, попавшая в брюшную полость, на третьей стадии вызывает гнойные процессы в организме. Требуется немедленное оказание медицинское помощи пациенты во избежание летального исхода, - пояснили в РБК им. Семашко.
В срочном порядке пациентке под общим наркозом были сделаны лапаратомия и гастротомия. Лапаратомия - операция на брюшной полости, когда все манипуляции проводятся через один разрез на передней стенке живота. Гастротомия - операция, которая заключается во вскрытии полости желудка через переднюю брюшную стенку.
Врачи добрались до желудка и очень сильно удивились, когда начали удалять инородные тела. Длинные гвозди, крупные шурупы, болты, гайки, дверные шпингалеты, отрезки арматуры длиной до 15 см и даже серебряная цепочка 925 пробы. В итоге из желудка было извлечено 152 железных предмета, которые уже начали окисляться, то есть сколько они там находились никому не известно, кроме самой женщины.
Когда все гвозди и шурупы были удалены, выяснилось, что стенки желудка в полном порядке, перфорация отсутствует и угроз для жизни и здоровья пациентки больше нет.
В конце операции был сделан контрольный рентгеновский снимок для 100% подтверждения удаления всех инородных тел. Затем, по завершении, желудок и брюшную стенку зашили. На желудок наложили два ряда швов. Наличие рубца на стенке желудка после гастротомии не вызывает каких-либо осложнений.
Напомним, в сентябре 2017 года врачи-эндоскописты вытащили из желудка 50-летней женщины силиконовый зонд, с которым она прожила 12 лет.
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