«Тактильная юрта» открылась в Улан-Удэ

В Национальном музее Бурятии открылась «Тактильная юрта» - это интерактивная площадка для людей с ограниченными возможностями. Через полсотни специально подобранных экспонатов, которые можно трогать, посетители смогут больше узнать о культуре и обычаях бурят



Посетителей выставки экскурсоводы встречают у очага и непременно под звуки моринхура - это такой старинный струнный смычковый инструмент. Именно так буряты несколько веков назад встречали дорогих гостей.



Сотрудники национального музея решили полностью погрузить улан-удэнцев и гостей республики в атмосферу средних веков, когда буряты жили в юртах. Каждый экспонат - это копия реального предмета. К примеру, на доске с помощью ножа с крючком резали чай.



- Здесь рассказывается о том, как правильно и где должны были сидеть дети, взрослые. Даже как правильно нужно преподнести пиалу дорогому гостю и куда положить головной убор, - говорит Дмитрий Фролов, старший научный сотрудник музея истории Бурятии им. М.Н. Хангалова.



Всего тут почти полсотни экспонатов. Сделаны они бурятскими мастерами. Все предметы можно потрогать руками: натянуть лук, примерить доспехи, поиграть в бурятскую забаву шагай надан и даже сыграть на музыкальных инструментах.



- Ощущение было: в другой век что ли погружение? То есть, мы погрузились в мир, в котором жили наши предки, именно в этот мир, - пояснила посетитель выставки Наталья Оскорбина,.



- Такая обстановка, как будто мы, правда, перенеслись в древнюю историю. Здесь очень интересные вещи есть. Я потрогала и костюмы, и то, чем укрывали детей - такая шерстка, - говорит посетитель выставки Валентина Козина.



«Тактильная юрта» - это совместный проект национального музея и фонда безбарьерной среды республики. Общественники выиграли правительственный грант и теперь делают культуру доступной для людей с инвалидностью, сообщает ОТР.

