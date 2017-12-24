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«Тактильная юрта» открылась в Улан-Удэ
Общество, 24.12.2017 11:01
В Национальном музее Бурятии открылась «Тактильная юрта» - это интерактивная площадка для людей с ограниченными возможностями. Через полсотни специально подобранных экспонатов, которые можно трогать, посетители смогут больше узнать о культуре и обычаях бурят
Посетителей выставки экскурсоводы встречают у очага и непременно под звуки моринхура - это такой старинный струнный смычковый инструмент. Именно так буряты несколько веков назад встречали дорогих гостей.
Сотрудники национального музея решили полностью погрузить улан-удэнцев и гостей республики в атмосферу средних веков, когда буряты жили в юртах. Каждый экспонат - это копия реального предмета. К примеру, на доске с помощью ножа с крючком резали чай.
- Здесь рассказывается о том, как правильно и где должны были сидеть дети, взрослые. Даже как правильно нужно преподнести пиалу дорогому гостю и куда положить головной убор, - говорит Дмитрий Фролов, старший научный сотрудник музея истории Бурятии им. М.Н. Хангалова.
Всего тут почти полсотни экспонатов. Сделаны они бурятскими мастерами. Все предметы можно потрогать руками: натянуть лук, примерить доспехи, поиграть в бурятскую забаву шагай надан и даже сыграть на музыкальных инструментах.
- Ощущение было: в другой век что ли погружение? То есть, мы погрузились в мир, в котором жили наши предки, именно в этот мир, - пояснила посетитель выставки Наталья Оскорбина,.
- Такая обстановка, как будто мы, правда, перенеслись в древнюю историю. Здесь очень интересные вещи есть. Я потрогала и костюмы, и то, чем укрывали детей - такая шерстка, - говорит посетитель выставки Валентина Козина.
«Тактильная юрта» - это совместный проект национального музея и фонда безбарьерной среды республики. Общественники выиграли правительственный грант и теперь делают культуру доступной для людей с инвалидностью, сообщает ОТР.
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В Национальном музее Бурятии открылась «Тактильная юрта» - это интерактивная площадка для людей с ограниченными возможностями. Через полсотни специально подобранных экспонатов, которые можно трогать, посетители смогут больше узнать о культуре и обычаях бурят
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