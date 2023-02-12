В районе Бурятии появится овощехранилище вместимостью 20 тысяч тонн

Его строительство обойдётся в 400 миллионов рублей



В селе Быково в прибрежном Кабанском районе строят современное картофеле- и овощехранилище ёмкостью 20 тысяч тонн. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, появление складов для хранения овощей станет возможным благодаря реализации инвестпроекта общей стоимостью около 400 миллионов рублей.



В качестве инвестора выступит ООО «Гарантия-2» – лидер по производству картофеля и овощей в Бурятии. Работы ведутся при поддержке республиканского министерства сельского хозяйства – специалисты ведомства сопровождают проект от разработки и до запуска.



Реализовываться он будет в два этапа. Этой осенью состоится запуск картофелехранилища на 8 тысяч тонн, а в 2025 году – склада для овощей на 12 000 тонн.



Заготовленные продукты будут храниться в оптимальных условиях и отпускаться на рынок в течение всего года – это позволит избежать резкого роста цен на них зимой. Сейчас Бурятия обеспечивает себя картофелем на 94,4%, а овощами – на 58%. Остальные привозят из других регионов.

