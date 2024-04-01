Столице Бурятии предрекли кардинальные изменения



Благодаря мастер-плану, который прошлой весной одобрил президент страны Владимир Путин, в исторической части Улан-Удэ появятся межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал» и благоустроенная набережная. На двух улицах – Смолина и Свободы – сделают двухстороннее движение, а чтобы разгрузить центр, оборудуют перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги.



Кроме того, там построят новый жилой квартал, ради которого придётся снести десятки домов. На месте старых и аварийных возведут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о двух садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.



Минувшей осенью стало известно, что через 17 лет в столице Бурятии хотят возвести ещё семь таких новых кварталов с социнфраструктурой – опять же благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ). Недавно в управлении КРТ сообщили, что Улан-Удэ претерпит кардинальные изменения к 2040 году.



Первая территория, которую планируют включить в проект КРТ, находится в районе остановки «Восточные ворота» и состоит из трёх отдельных участков. Два расположены между улицей Трубачеева и набережной Уды, а третий – по чётной стороне на Бабушкина (от Терешковой до бульвара Карла Маркса).



Вторая площадка – «Приречная» – дислоцируется рядом с Удой. Её тоже разделили на два участка, расположенных вдоль Трубачеева – от дома № 14 и до строящегося моста через реку.



Кроме этого, инфраструктуру хотят обновить в микрорайоне Батарейка, в границах улиц Дальненагорная и Маршака, и вдоль побережья Уды. Четвёртая территория – «Белый лебедь» – находится на улице Ключевская (на отрезке от Приречной до проспекта Автомобилистов). Преображение также ждёт посёлок Сосновый (в границах улиц Жердева, Тобольская и Братская), участок в пределах улиц Зои Космодемьянской, Терешковой и Ткацкая и последний, седьмой – около Улан-Удэнского авиазавода (в пределах улиц Столичная, Краснодонская, Хоринская и Гастелло).



Уже в апреле планы по обновлению этих территорий представят на рассмотрение администрации города и правительства Бурятии. Затем определят источники финансирования.



- Сейчас специалисты занимаются подготовительной работой – проводят инвентаризацию площадок и определяют их точные границы. Все они обладают большим градостроительным потенциалом, – подчеркнул начальник УКРТ Зана Тумуров.



Всего на этих семи территориях планируют построить около двух миллионов квадратных метров жилья. Пока их занимают устаревшие постройки и аварийные дома.



