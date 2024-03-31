Где в России жить хорошо: Бурятия неожиданно угодила в число самых благополучных регионов



Недавно фонд развития гражданского общества (ФоРГО) представил рейтинг самых благополучных регионов России (по данным на начало 2024-го). Их ранжировали по отношению средней заработной платы к средней стоимости жизни в том или ином субъекте. Речь о фиксированном наборе продуктов, непродовольственных товаров и необходимых услуг на одного человека в месяц.



Возглавила список из 35 регионов Москва, где среднее жалованье составляет 218 637 рублей. На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ (168 089), на третьем – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (152 302). Также в топ-10 вошли Чукотка, Ненецкий АО, Магаданская область, Якутия, Мурманская область, Сахалин и Санкт-Петербург (поделившие 9 место) и Камчатка.



Бурятия по уровню социального благополучия оказалась 21-ой в стране. До этого она значилась на 39-ом месте. Если верить авторам исследования, размер средней зарплаты в республике к концу прошлого года достиг 89 282 рубля, а на продукты и необходимые товары и услуги жителю РБ требуется 21 298 рублей в месяц.



Соседнее Забайкалье в перечне 12-ое (там, по данным составителей рейтинга, платят примерно 103 026 рублей в месяц), Иркутская область – 13-ая (93 515 рублей).



Индекс социального благополучия в целом по стране оценили в 4,81 (в Бурятии – 4,19). Это на 76% больше, чем в начале 2023-го (2,74). Зарплата же в РФ за 12 месяцев возросла на 17% – с 88 500 до 103 800 рублей, утверждают эксперты.

