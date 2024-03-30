На БАМе начинается строительство второго Северомуйского тоннеля

Его построят до 2032 года

«Строительство Северомуйского тоннеля начинается!» - восторженно написал в своём телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов. 29 марта Российские железные дороги (РЖД) заключили с группой компаний «Бамтоннельстрой-Мост» договоры генерального подряда на строительство на БАМе второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через реку Амур. Об этом сообщил официальный новостной телеграм-канал РЖД.

Бурятию, конечно, интересует второй Северомуйский.

«Крайне важное событие, колоссальный по значимости для Бурятии проект, - объяснил глава республики. - Будут созданы на длительный период новые рабочие места, это большие объёмы строительства, безусловно, оживление экономики прилегающей территории, новые налоговые поступления в бюджет республики. Для наших предприятий - это возможность отгружать больше грузов, снимается дефицит пропускных способностей, появятся новые перспективы для освоения месторождений полезных ископаемых».

Алексей Цыденов подчеркнул, что контракт подписан до 31 марта 2024 года. Это значит, поручение президента России исполнено в срок.

«Завершить строительство Кодарского тоннеля планируется к концу 2030 года, вторых Северомуйского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через р. Амур – до конца 2032 года», - отметили в РЖД.

Предварительная стоимость всех объектов – 498,8 млрд рублей (без НДС).

Ввод в эксплуатацию новых искусственных сооружений вместе с запланированным строительством сплошных вторых путей, станций и разъездов позволит увеличить провозную способность БАМа и Транссиба до 270 млн тонн по итогам 2032 года.

В соответствии с условиями договора финансирование будет привлекать генеральный подрядчик («Бамтоннельстрой-Мост» - ред.). РЖД должны будут рассчитаться за работы в течение 10 лет после ввода объектов в эксплуатацию.

Справка:

Северомуйский тоннель открыли 5 декабря 2003 года. Это самый протяжённый железнодорожный тоннель в России. Его длина 15 343 м. Он проходит по Северо-Муйскому хребту в Бурятии на БАМе. Ввод в эксплуатацию позволил запустить постоянное движение грузовых поездов по магистрали. До этого их приходилось расцеплять и перемещать в обход по частям. Северомуйский тоннель сократил путь через Ангараканский перевал с 57 до 23 километров, а время в пути — от двух часов до 25 минут.

Тоннель строили с 1977 года. Максимальная глубина тоннеля от поверхности составляет около километра. Его диаметр - 9,5 м. Тоннель может пропускать до 16 пар поездов в сутки.

В июне 2012 года Северомуйскому тоннелю присвоено имя Владимира Бессолова, под руководством которого была пройдена и сооружена большая часть тоннеля.

