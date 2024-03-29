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Стало известно, кто в Бурятии получает по сто с лишним тысяч в месяц

Стало известно, кто в Бурятии получает по сто с лишним тысяч в месяц
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Эксперты рассказали, какие специалисты в республике зарабатывают больше всех

В Бурятстате рассказали, как за 12 месяцев – с января 2023-го по январь 2024-го – изменился размер зарплаты в разных отраслях. В целом среднее жалованье в республике за это время увеличилось на 14,5% и достигло 64 041 рубль, заявили в ведомстве.

Больше всего при этом – 111 145 рублей – в начале года зарабатывали добытчики полезных ископаемых. На втором месте – специалисты по транспортировке и хранению (89 782). Далее идут строители (76 694). По 75 122 рубля в среднем платят тем, кто занимается обеспечением электрической энергией, газом и паром и кондиционированием воздуха, по 73 798 – в обрабатывающем производстве и по 70 415 – финансистам и страховщикам.

От 60 163 до 67 710 рублей колеблется заработок в области информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в государственном управлении, обеспечении военной безопасности и соцобеспечении.

В сфере здравоохранения и соцуслуг жалованье, по данным Бурятстата, составляет 57 830 рублей, административной деятельности – 55 790, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов – 52 108. Работникам образования предлагают по 49 240 рублей в месяц, в оптовой и розничной торговле и за ремонт авто и мотоциклов – по 48 929, за операции с недвижимым имуществом – по 45 547, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – по 45 077. А меньше всего за свой труд – 30 426 рублей – получают сотрудники гостиниц и заведений общепита.
зарплата работа деньги Бурятстат

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