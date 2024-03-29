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Районы Бурятии продолжают обрастать частными домами

Районы Бурятии продолжают обрастать частными домами
Экономика,  Фото:Cергей Тарасенко
А в городе их стали строить реже

За первые два месяца 2024 года (с января по февраль включительно) в Бурятии ввели в эксплуатацию 617 жилых домов (1627 квартир) общей площадью в 123 200 квадратных метров. Этот показатель увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщили в пресс-службе Бурятстата.

На собственные и заёмные средства жители республики возвели 599 частных домов на 72 300 «квадратах». Это 58,7% от общего объёма. Почти четверть (19 200 кв. м) находятся на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.

За год строительство жилья в сельской местности увеличилось в 1,6 раза, а вот в городе, напротив, уменьшилось на 11,7%.
строительство жильё Бурятстат

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