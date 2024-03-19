Он подорожал
Министерство строительства Бурятии утвердило норматив стоимости квадратного метра жилья на первое полугодие 2024 года. В Улан-Удэ он составит 86 335 рублей, следует из приказа минстроя.
Этот показатель используется для расчёта размеров субсидий гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений.
Согласно приказу, самый дорогой «квадрат» жилья в городах Улан-Удэ, Северобайкальск и Тарбагатайском, Бичурском, Джидинском, Муйском районах, стоимость составляет 86 335 руб. Следом оказался Заиграевский район - 84 591 руб., затем Селенгинский район - 84 327, далее - Кабанский район 83 363, в пригородном Иволгинском районе стоимость составила 81 267 руб.
В Мухоршибирском районе установили стоимость в 77 446 рублей, Северо-Байкальском районе - 73 796, в Тункинском - 73 283, в Еравнинском – 72 939, в Кяхтинском - 62 437, в Баргузинском - 61 187, в Хоринском - 60 057, в Баунтовском - 59 396, в Закаменском – 59 169, в Кижингинском – 57 155, в Курумканском - 55 319, в Прибайкальском - 49 917.
Самое недорогое жильё в Бурятии оказалось в Окинском районе, где цена одного квадратного метра – 30 936 рублей.
Стоимость квадратного метра жилплощади в Бурятии в первом квартале прошлого года составляла 83 944 рубля, то есть сейчас «квадрат» стал дороже на 2391 рубль.
Минстрой утвердил цену «квадрата» жилья в Бурятии
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