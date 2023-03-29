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В Бурятии по приказу Минстроя подешевело жильё

В Бурятии по приказу Минстроя подешевело жильё
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Цены на него снизили почти на 6 тысяч рублей

Федеральный Минстрой утвердил официальные цены на квартиры в российских регионах на второй квартал 2023 года. Этим документом устанавливаются показатели, которые используются при расчёте социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, выделяемых из федерального бюджета. Соответствующий приказ появился на сайте ведомства.

Согласно этому документу, стоимость квадратного метра жилплощади для Бурятии в апреле-июне составит 78 025 рублей. В первом квартале (январь-март) было 83 944 рубля – то есть «квадрат» стал дешевле на 5919 рублей. Это самое значительное снижение во всей стране.

Как отмечает «Российская газета», в остальных субъектах оно оказалось меньше – на 1-2 тысячи рублей за кв. м. Среди них – Подмосковье, Курская, Тульская, Псковская области, Севастополь, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, Ямало-Ненецкий АО, Якутия и Хабаровский край.

Подорожали квадратные метры (на 5-6 тысяч рублей) в Воронежской и Амурской областях, Коми, Крыму и Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии и на Камчатке.

В соседней с Бурятией Иркутской области «квадрат» в первом квартале стоил 95 044 рубля, а будет 97 793, в Забайкалье – 122 602 и 124 119 соответственно.

жилье цены

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