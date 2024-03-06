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Бурятия стала одним из лидеров в ДФО по продаже древесины на бирже

Бурятия стала одним из лидеров в ДФО по продаже древесины на бирже
Экономика, 
Компанию ей составили Амурская область и Забайкалье

В феврале реализация древесины государственными учреждениями ДФО на Санкт-Петербургской международной товарной бирже выросла на 64%. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Объём торгов на СПБМТСБ за последний месяц зимы возрос до 12,373 тысяч кубометров. В январе было 7,528. Лидерами среди всех дальневосточных регионов при этом стали Амурская область (8,292 тыс. м3), Бурятия (2,113) и Забайкальский край (1,968).

- Госучреждения предлагают разрешить продажу до одной тысячи кубометров древесины ежегодно без биржевых торгов, – отметил начальник департамента Максим Сиротки. – Соответствующий законопроект 7 ноября внесли в Госдуму. Документ предполагает изменения в статью 20 Лесного кодекса РФ.

Сейчас ведомства вправе реализовывать древесину, полученную во время мероприятий по сохранению лесов, только на организованных торгах. Исключения – её продажа гражданам для отопления и другим госпредприятиям по контракту.
торги древесина Лес Дальний Восток

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