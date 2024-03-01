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«Одни и те же»: В Бурятии насчитали семь миллиардеров

«Одни и те же»: В Бурятии насчитали семь миллиардеров
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из них задекларировал более 10 миллиардов рублей

В республиканском управлении федеральной налоговой службы подвели итоги декларационной кампании в ушедшем 2023 году. По закону, отчитываться о доходах должны жители Бурятии, получившие их от продажи недвижимости или земельных участков, транспорта, сдачи в аренду комнат, квартир и домов, а также выигрышей в лотереи и тотализаторы.

Налог они обязаны уплатить не позднее 15 июля. Правда, есть ряд исключений. НДФЛ не облагается имущество, которое находилось в собственности пять и более лет. Для унаследованного, переданного в дар приватизированного этот срок меньше – три года, как и для объектов, полученных ранее в собственность по договору ренты и жилья, которое на момент продажи было единственным (включая совместную собственность супругов).

Если декларацию так и не направили, камеральная проверка проводится на основе имеющейся в ведомстве информации о налогоплательщике, а сумма налога рассчитывается по сведениям из ЕГРЮЛ. После истечения срока предоставления 3-НДФЛ УФНС самостоятельно доначисляет НДФЛ и составляет акт, а за несданную отчётность неплательщиков привлекают к ответственности – по статьям 119 и 122 Налогового кодекса РФ.

По сравнению с 2022-ым годом в 2023-ем поданных деклараций стало больше (75 836 против 78 248). В основном – благодаря оформлению налоговых вычетов (62 334 и 65 434). Но количество самих отчитавшихся о доходах уменьшилось на 688 (13 502 против 12 814). По словам замначальника отдела камерального контроля налога на доходы физлиц и страховых взносов № 2 УФНС по Бурятии Артура Гармаева, налоговая дисциплина у физических лиц ещё хромает.

В 2023 году в республике насчитали 14 710 потенциальных декларантов, в 2022-ом их было 17 280. В 2024-ом в предварительный список включили 17 623.

 Как выяснилось, в Бурятии есть немало миллионеров и даже миллиардеров. Так, в 2023-ем 188 налогоплательщиков задекларировали доход размером от 10 до 100 миллионов рублей (годом ранее таковых насчитали 165), 43 – от 100 до 500 миллионов (36), 8 – от 500 миллионов до 1 миллиарда (7), 6 – от 1 до 10 миллиардов (8) и один – свыше 10 миллиардов (2).

Миллиардные декларации из года в год подают практически одни и те же лица.

- Которые правильно построили свой бизнес, видимо, у них всё чётко отработано и они стабильно получают ходов на одном уровне, – пояснил Артур Гармаев. – А у некоторых наблюдается рост доходов. 

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