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В Бурятию рвутся предприниматели из Москвы и Приангарья

В Бурятию рвутся предприниматели из Москвы и Приангарья
Экономика,  Фото:Pixabay.com
За год в республику перебралось более 400 бизнесменов из других регионов

В ушедшем 2023 году в Бурятию переехали 403 предпринимателя со всей страны. Это представители 45 регионов – от Магаданской до Калининградской области.

Больше всего бизнесменов в нашу республику перебралось из соседних Иркутской области и Забайкальского края, а также Москвы и Подмосковья, Новосибирской области, Красноярского края и Удмуртии.

Предприниматели, сменившие «прописку» бизнеса с другого субъекта на Бурятию, имеют право на льготы. Речь, в частности, о минимальных налоговых ставках по УСН – 1% при применении объекта налогообложения «доходы» и 5% – «доходы-расходы». Действует это в течение пяти лет.

- По итогам 2022 года такие налогоплательщики пополнили консолидированный бюджет республики на 163 миллиона рублей, – рассказал замминистра экономики Бурятии Арсалан Ниндаков.
предприниматели

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