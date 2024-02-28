За год в республику перебралось более 400 бизнесменов из других регионов
В ушедшем 2023 году в Бурятию переехали 403 предпринимателя со всей страны. Это представители 45 регионов – от Магаданской до Калининградской области.
Больше всего бизнесменов в нашу республику перебралось из соседних Иркутской области и Забайкальского края, а также Москвы и Подмосковья, Новосибирской области, Красноярского края и Удмуртии.
Предприниматели, сменившие «прописку» бизнеса с другого субъекта на Бурятию, имеют право на льготы. Речь, в частности, о минимальных налоговых ставках по УСН – 1% при применении объекта налогообложения «доходы» и 5% – «доходы-расходы». Действует это в течение пяти лет.
- По итогам 2022 года такие налогоплательщики пополнили консолидированный бюджет республики на 163 миллиона рублей, – рассказал замминистра экономики Бурятии Арсалан Ниндаков.
В Бурятию рвутся предприниматели из Москвы и Приангарья
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