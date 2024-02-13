Бурятию поместили на дно рейтинга по качеству жизни

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

В списке из 85 регионов она оказалась 81-ой



Авторитетное агентство РИА Рейтинг представило очередной, двенадцатый по счёту рейтинг субъектов страны по качеству жизни. В ушедшем 2023 году его вновь возглавили Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. А замыкают этот список Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва (данных по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям пока нет – прим).



Бурятия, как и в прошлый раз, оказалась на 81 месте из 85-ти, набрав 35,511 балла из ста возможных. За год жизнь в республике пусть и не ухудшилась, но и лучше не стала.



В десятку отстающих, помимо четырёх вышеперечисленных регионов, также попали Калмыкия, Курганская и Архангельская области, Карачаево-Черкессия, Алтай и Забайкалье. Иркутская область – на 59-ой строчке.



Сам рейтинг строился на основе комплексного учёта 66 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. По ним рассчитали рейтинговый балл, который и служит оценкой межрегиональных различий и критерием ранжирования регионов.



По сравнению с 2022-ым состав первой десятки практически не изменился. Лидера рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития.



- На них в целом приходится почти 50% суммарного ВРП субъектов РФ. Там проживает 49 миллионов 400 тысяч человек, или 34% всего населения РФ, – отмечают авторы исследования. – Основные негативные факторы для большинства регионов из нижней части рейтинга – невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и довольно высокий уровень безработицы.



При этом у всех аутсайдеров значение итогового балла повысилось и у многих – существенно. Это говорит о наличии позитивных тенденций, отмечают аналитики.



