05 февраля

04 февраля

Популярное

Бурятия оказалась в хвосте рейтинга регионов по размеру банковских вкладов населения

Бурятия оказалась в хвосте рейтинга регионов по размеру банковских вкладов населения
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

Забкрай и Приангарье повыше

Республика Бурятия оказалась на 73 месте в рейтинге регионов России по размеру банковских вкладов населения. Их объём на душу населения составил 144,2 тысячи рублей. Общая сумма вкладов выросла в регионе за 2023 год на 38,6%. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

По сравнению с предыдущим рейтингом позиция РБ не изменилась. А вот в 2019 году Бурятия занимала 71 место.

Забайкальский край по этому показателю на 70 месте (средний вклад - 156 тысяч рублей, прирост суммы вкладов за год на 28,7%). Иркутская область 46-я из 85 регионов России, по которым доступны данные (209,7 тысяч рублей, плюс 19,7%).

Согласно статистике Центробанка, весь объём вкладов населения в российских банках на 1 января 2024 года составил 50,7 триллиона рублей. Это почти на 10 триллионов рублей больше, чем годом ранее. Таким образом, прирост составил практически 25%.

В пересчёте на одного жителя в России объём вкладов населения в банках в среднем составляет 346,6 тысячи рублей. При этом в различных регионах ситуация крайне неоднородная. Как показало исследование, средний размер вкладов в банках в разных субъектах РФ отличается многократно.

Для оценки ситуации с размером вкладов населения в регионах России РИА Новости провело исследование и составило шестой ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения.

Расчёты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объёму вкладов (вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц c учетом счетов эскроу (специальный банковский счет, который используют, чтобы снизить риски при оформлении какой-либо сделки - ред.) по состоянию на 1 января 2024 года. Изменение вкладов рассчитано как результат на 1 января 2024 года к объёму вкладов на 1 января 2023 года.

Лидеры и аутсайдеры

Москва и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга российских регионов по размеру банковских вкладов (1,35 млн рублей и 679 тысяч рублей соответственно). На третьем месте Ненецкий автономный округ (648 тысяч). В первую десятку рейтинга также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Мурманская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Чукотский автономный округ. В этих восьми регионах среднедушевые остатки средств на вкладах в банках находятся в диапазоне от 392 тысяч рублей до 538 тысяч рублей.

В конце списка оказались Ингушетия (22 тысячи рублей) и Чечня (27 тысяч). Помимо двух выше названных регионов, также в последней десятке представлены Республика Дагестан (средний размер вклада 45 тысяч рублей), Карачаево-Черкесская Республика (59,9 тысячи рублей), Кабардино-Балкарская Республика (65,2 тысячи рублей), Республика Тыва (82,9 тысячи рублей), Республика Калмыкия (86,7 тысячи рублей), Республика Адыгея (95 тысяч рублей), Республика Алтай (98,4 тысячи рублей) и Республика Крым (119,2 тысячи рублей).

Рост депозитов

В 2023 году вклады населения в банках РФ показали очень внушительный рост (+24%), что является самым высоким результатом с 2015 года. Позитивный вклад в динамику внесли сразу несколько факторов, поясняют эксперты. 

Во-первых, наблюдалось ослабление рубля и, соответственно, в номинальном выражении валютные вклады имели позитивную переоценку в рублях.

Во-вторых, наблюдался быстрый рост доходов населения, что помогало формировать дополнительные сбережения.

В-третьих, в конце года наблюдался быстрый рост ставок и, соответственно, росла склонность к сбережению. В-четвертых, первичный рынок жилья в 2023 году бил множество рекордов, что обеспечило быстрый прирост средств на эскроу-счетах.

В абсолютном выражении среднедушевой прирост вкладов за последние 12 месяцев составил 67 тысяч рублей, то есть средний россиянин смог дополнительно положить на счета в банках примерно такую сумму. При этом в Москве прирост вкладов на душу населения составил почти 260 тысяч рублей, что является наилучшим абсолютным результатом. Сбережения в Санкт-Петербурге выросли на 115 тысяч рублей в среднем на человека за 2023 год, а в Приморском крае и в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра жителям удалось за год скопить и положить в банки примерно по 81 тысяче рублей. При этом почти во всех регионах прирост средств находился в диапазоне от 30 тысяч рублей до 70 тысяч рублей.
рейтинг банки вклады

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Монголия стала инициатором создания «Всемирной ассоциации двугорбых верблюдов»
Монголия стала инициатором создания «Всемирной ассоциации двугорбых верблюдов»
Экономика, 01.02.2024
Организация займётся распространением и развитием культуры верблюдоводства
В Улан-Удэ безудержно дорожают квартиры в новостройках и на вторичке
В Улан-Удэ безудержно дорожают квартиры в новостройках и на вторичке
Экономика, 01.02.2024
Жильё в столице Бурятии обойдётся в шесть с лишним миллионов
Госдума облегчила развитие в России внутреннего туризма
Госдума облегчила развитие в России внутреннего туризма
Экономика, 31.01.2024

В плане создания инфраструктуры отдыха

Монгольские компании представят в Улан-Удэ свою продукцию
Монгольские компании представят в Улан-Удэ свою продукцию
Экономика, 29.01.2024
В Бурятии пройдёт международная российско-монгольская выставка-ярмарка
В Туве приступили к созданию особой экономической зоны
В Туве приступили к созданию особой экономической зоны
Экономика, 26.01.2024
ОЭЗ хотят разместить в непосредственной близости от пункта пропуска «Хандагайты»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^