Бурятия оказалась в хвосте рейтинга регионов по размеру банковских вкладов населения

Забкрай и Приангарье повыше

Республика Бурятия оказалась на 73 месте в рейтинге регионов России по размеру банковских вкладов населения. Их объём на душу населения составил 144,2 тысячи рублей. Общая сумма вкладов выросла в регионе за 2023 год на 38,6%. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.



По сравнению с предыдущим рейтингом позиция РБ не изменилась. А вот в 2019 году Бурятия занимала 71 место.

Забайкальский край по этому показателю на 70 месте (средний вклад - 156 тысяч рублей, прирост суммы вкладов за год на 28,7%). Иркутская область 46-я из 85 регионов России, по которым доступны данные (209,7 тысяч рублей, плюс 19,7%).

Согласно статистике Центробанка, весь объём вкладов населения в российских банках на 1 января 2024 года составил 50,7 триллиона рублей. Это почти на 10 триллионов рублей больше, чем годом ранее. Таким образом, прирост составил практически 25%.

В пересчёте на одного жителя в России объём вкладов населения в банках в среднем составляет 346,6 тысячи рублей. При этом в различных регионах ситуация крайне неоднородная. Как показало исследование, средний размер вкладов в банках в разных субъектах РФ отличается многократно.

Для оценки ситуации с размером вкладов населения в регионах России РИА Новости провело исследование и составило шестой ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения.

Расчёты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объёму вкладов (вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц c учетом счетов эскроу (специальный банковский счет, который используют, чтобы снизить риски при оформлении какой-либо сделки - ред.) по состоянию на 1 января 2024 года. Изменение вкладов рассчитано как результат на 1 января 2024 года к объёму вкладов на 1 января 2023 года.

Лидеры и аутсайдеры

Москва и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга российских регионов по размеру банковских вкладов (1,35 млн рублей и 679 тысяч рублей соответственно). На третьем месте Ненецкий автономный округ (648 тысяч). В первую десятку рейтинга также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Мурманская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Чукотский автономный округ. В этих восьми регионах среднедушевые остатки средств на вкладах в банках находятся в диапазоне от 392 тысяч рублей до 538 тысяч рублей.

В конце списка оказались Ингушетия (22 тысячи рублей) и Чечня (27 тысяч). Помимо двух выше названных регионов, также в последней десятке представлены Республика Дагестан (средний размер вклада 45 тысяч рублей), Карачаево-Черкесская Республика (59,9 тысячи рублей), Кабардино-Балкарская Республика (65,2 тысячи рублей), Республика Тыва (82,9 тысячи рублей), Республика Калмыкия (86,7 тысячи рублей), Республика Адыгея (95 тысяч рублей), Республика Алтай (98,4 тысячи рублей) и Республика Крым (119,2 тысячи рублей).

Рост депозитов

В 2023 году вклады населения в банках РФ показали очень внушительный рост (+24%), что является самым высоким результатом с 2015 года. Позитивный вклад в динамику внесли сразу несколько факторов, поясняют эксперты.

Лидером по приросту вкладов в 2023 году является Республика Тыва, где вклады выросли на внушительные 73%. Второй результат по динамике у Севастополя – рост на 51%. В целом согласно результатам исследования, в 15 регионах прирост вкладов оказался выше 30%, и только в Чукотском автономном округе он не был двузначным. Для сравнения в 2022 году лишь в пяти регионах прирост превышал 15%.





Во-первых, наблюдалось ослабление рубля и, соответственно, в номинальном выражении валютные вклады имели позитивную переоценку в рублях.Во-вторых, наблюдался быстрый рост доходов населения, что помогало формировать дополнительные сбережения.В-третьих, в конце года наблюдался быстрый рост ставок и, соответственно, росла склонность к сбережению. В-четвертых, первичный рынок жилья в 2023 году бил множество рекордов, что обеспечило быстрый прирост средств на эскроу-счетах.В абсолютном выражении среднедушевой прирост вкладов за последние 12 месяцев составил 67 тысяч рублей, то есть средний россиянин смог дополнительно положить на счета в банках примерно такую сумму. При этом в Москве прирост вкладов на душу населения составил почти 260 тысяч рублей, что является наилучшим абсолютным результатом. Сбережения в Санкт-Петербурге выросли на 115 тысяч рублей в среднем на человека за 2023 год, а в Приморском крае и в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра жителям удалось за год скопить и положить в банки примерно по 81 тысяче рублей. При этом почти во всех регионах прирост средств находился в диапазоне от 30 тысяч рублей до 70 тысяч рублей.